Stig Brenner med stikk til Støre: – Folk dør. Det er ikke greit

Norske artister og kjendiser samlet seg for å oppsummere musikkåret med NRK P3 sin prisutdeling P3-gull lørdag kveld.

Kveldens gjeveste pris, P3-prisen, gikk til Stig Brenner, eller Stig Joar Haugen, som han egentlig heter. Prisen fikk han av selveste statsministeren Jonas Gahr Støre.

– Takk for alt du brenner for, sa Støre, og kunne skryte av at han hadde låten Balkong på spillelista si.

– Jeg visste ikke at denne prisen fantes en gang, sa artisten, som takket Støre, og la til at han håpet på en ny og bedre rusreform, til stor jubel fra salen.

Til Dagsavisen sier Brenner at han synes artister har et ansvar om å belyse viktige temaer.

– Jeg har respekt for han, men jeg mener visse ting kunne blitt bedre. En rusreform er virkelig noe vi trenger. Folk dør, det er ikke greit. Og her har jeg Norges mektigste mann. Så jeg klarte ikke la være.

Stig Brenner da han tok imot P3-prisen. (Tom Øverlie/NRK)

Jonathan Floyd, bare 20 år gammel, vant årets nykommer, og tok imot prisen tydelig rørt.

– Jeg kommer til å begynne å grine. Seriøst, hva faen? sa han under takketalen.

Inspirert av artister som The Weeknd og Stig Brenner lager han atmosfæriske og retro inspirerte R&B produksjoner med melankolske og fengende melodilinjer.

Til Dagsavisen sier Floyd at han ikke forventet det i det hele tatt.

– Det året her har jeg jobba for å bli nominert, men har aldri trodd jeg kom til å vinne. Jeg er så takknemlig. Dette er en ekstrem boost. Nå skal jeg kjøre på.

Jonathan Floyd under takketalen for årets nykommer på P3-gull. (Kim Erlandsen/NRK)

Vinneren i kategorien årets artist og årets låt ble Chris Holsten.

Holsten sier prisene betyr ekstremt mye.

– Det har ikke gått opp for meg. Det er helt surrealistisk.

Han har det siste året har hatt stor suksess med å gå over til mer emosjonelle, personlige låter på norsk, og vant for «Smilet i ditt eget speil», en låt om å ikke klare å vise det når man har det tungt. Han hadde egentlig ikke tenkt å slippe låten.

– Jeg følte den var for personlig. Men det er så fint å se at den har truffet så mange.

Chris Holsten vant prisen for årets låt og årets artist. (Tom Øverlie/NRK)

