Her er vaksinedekningen over hundre prosent

Den lille landsbyen Palazzo Adriano kan nå skryte av mer enn at det var her Oscar-vinneren Cinema Paradiso ble spilt inn. For nå har de oppnådd noe man skulle tro var umulig: En vaksinedekning på 104 prosent. Det skriver The Guardian.

At det er flere vaksinerte enn innbyggere som er registrert i landsbyen skyldes at mennesker som ikke er registrert som fastboende i Palazzo Adriano har fått dosene sine her. Det er uansett et svært god vaksinedekning i landsbyen, som i likhet med flere andre italienske steder med under 5000 innbyggere har en aldrende befolkning – og derfor fryktet konsekvensene av pandemien.

Feststemning ved vaksinasjonsstedene

Til The Guardian forteller lokalpolitikere Salvatore Spata hvordan de lokale myndighetene gikk frem for å promotere vaksinasjon. De stilte seg opp på et trafikkert område, hvor det daglig passerer et medlem av hver av landsbyens familier, ifølge Spata.

– Alt vi måtte gjøre var å informere hver person vi møtte, og minne dem på å bli vaksinert, og dagen etter dukket slektningene deres opp.

Byens ordfører, Nicolò Granà sammenligner stemningen med en festival.

– Det var nesten som om det var feiring i luften ved vaksinasjonsstedene, sier han.

Brukte app i møte med skepsis

Mens økningen i vaksinasjonsgrad har avtatt i flere europeiske land, har noen myndigheter svart med å ta strammere grep. Blant annet har Østerrike planer om vaksineplikt fra 1. februar. I Palazzo Adriano har de møtt skepsisen med å opprette en WhatsApp-gruppe hvor innbyggere diskuterte vaksinene.

– Jeg er overbevist om at hvis vi hadde spredd feil informasjon om farene ved vaksiner, ville vi hatt en helt annen historie i dag – en historie om dusenvis av dødsfall som følge av Covid, og dermed risikert å halvere landsbyens innbyggertall, sier ordføreren.

