«Storverk er fullendt» - fikk Brage for beste roman

Torsdag kveld ble årets Brage-priser delt ut, og den høythengende prisen for beste skjønnlitteratur gikk til Jon Fosses «Eit nytt namn: Septologien VI-VII». Dette er tredje og siste bind i Fosses romanserie «Septologien».

«Boka fungerer som enkeltstående roman, men kan likevel ikke vurderes løsrevet. Fortellingen om Asle, Jon Fosses storverk, er med dette fullendt», konstaterer Brage-juryen i sin begrunnelse. Juryen karakteriserer romanen som «mesterlig», og «en mektig avslutning av et ruvende litterært verk».

«Septologien» er en kunstnerroman der hovedpersonen Asle ser tilbake på sitt liv. I siste bind har han bestemt seg for å avslutte karrieren og levere fra seg sine siste malerier.





Eit nytt namn: Septologien VI-VII (Samlaget)

«Septologien kjem til å bli ståande som eit storverk innan norsk, nordisk, europeisk verdslitteratur» skrev Dagsavisens anmelder Gerd Elin Stava Sandve om første bind, som kom i 2019. «Det er ein konklusjon eg står ved (...) Septologien er fullenda. Verket er godt», fastslo Sandve i sin anmeldelse av «Eit nytt namn» i høst.





Jon Fosse er en av Norges fremste forfattere og en av verdens mest spilte dramatikere. Han nevnes årlig blant favorittene til Nobelprisen i litteratur. I 2011 fikk han tildelt Statens æresbolig for kunstnere Grotten. I 2015 ble han tildelt Nordisk råds litteraturpris.

I år gjorde Fosse comeback som dramatiker, med sitt første nye teaterstykke på et tiår: «Sterk vind», som nå spilles på Det Norske Teatret, i en kritikerrost oppsetning.

De andre nominerte i klassen skjønnlitteratur var:

Hilde Susan Jægtnes: «Jeg grunnla De forente stater» (Tiden)

Ingvild H. Rishøi: «Stargate. En julefortelling» (Gyldendal)

Mattis Øybø: «Den siste overlevende er død» (Oktober)

Brage-vinnerne

Sterke bokutgivelser om 22. juli-terroren, flyktninger og tekno-giganter vant Brage i de andre tre klassene:

SAKPROSA

Lena Lindgren: «Ekko. Et essay om algoritmer og begjær» (Gyldendal)

Morgenbladet-kommentator reiste til Silicon Valley for å søke svar hos teknologigantene på noen av vår tids avgjørende spørsmål - «et særdeles imponerende forsøk på å stille samtidsdiagnose», skriver Brage-juryen.

BARNE- OG UNGDOMSBØKER

Erlend Skjetne: «Eit anna blikk» (Flamme forlag)

Forfatteren jobber med norskopplæring for flyktninger, og skildrer her livet til to afghanske 17-åringer på et asylmottak i Finnmark. «Skjetne meistrar å gje ei røyst til dei som vil verte norsk, men ikkje kan. Nokon får aldri høvet til å prøve», skriver Brage-juryen.

ÅPEN KLASSE: SAKPROSA FOR BARN OG UNGE

Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie: «Søstre. Min historie etter Utøya» (Vigmostad & Bjørke) - SE EGEN SAK

Søsteren Elisabeth ble drept på Utøya, mens Cathrine overlevde terrorangrepet. Cathrine Trønnes Lie og forfatter Mariangela De Fiore har laget «en personlig, sterk og medrivende fagbok for ungdom», mener Brage-juryen.

Brageprisen er på 75.000 kroner. De nominerte velges ut av juryer i hver av de fire klassene. Vinnerne i klassene skjønnlitteratur, barne- og ungdomslitteratur og sakprosa stemmes fram av et elektorat som består av tre bibliotekarer, tre kritikere og tre bokhandlere.

