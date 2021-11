Sport på TV mandag, time for time

12.00: Curling, EM fra Lillehammer. Menn 4. runde: Sverige – Sveits fra Håkons hall. Dette oppgjøret blir en slags reprise på EM-finalen i 2019. (SVT1)

19.00: Fotball, dansk Superliga menn, 16. runde: Sønderjyske – AaB Aalborg fra Sydbank Park i Haderslev. Iver Fossum og Daniel Granli er i stallen til AaB, men sistnevnte er skadd. Aalborg har gått på et par smeller i det siste, men inntar tredjeplassen bak storklubbene Midtjylland og FC København med seier her. Sønderjyske har to seire på 15 kamper og sliter tungt i bunnen. (Vsport 2)

20.00: Curling, EM fra Lillehammer. Menn, innledende gruppespill 5. runde: Norge – Sverige fra Håkons hall. Det norske laget under ledelse av skip Steffen Walstad har klare medaljeambisjoner i EM på hjemmebane. Norge har fem EM-gull fra før, sist i 2011. Eneste gjenværende på landslaget fra den gang er Torger Nergård, som på åpningsdagen lørdag spilte sin kamp nummer 400 for Norge. Det norske laget slo Italia og Sveits i helgen, men gikk også på sitt første tap (5-6) mot Danmark søndag kveld. (Viaplay, Vsport +)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 14. runde: Rayo Vallecano – Real Mallorca fra Campo de Vallecas i Madrid. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets fra KeyBank Center. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Vegas Golden Knights fra Enterprise Center. (Vsport 2)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Carolina Hurricanes fra SAP Center. (Vsport 1)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen