Lørdagens TV-sport, time for time

07.20: Sykling, superbike-VM fra Indonesia, 1. runde. (Eurosport 1)

07.30: Motorsport, Rally Monza (asfalt) i Italia (VM-runde 12 av 12): 2. dag, fartsprøve 8-13. Oliver Solberg er på start. (Eurosport N)

08.00: Golf, DP World Tour Championship (9 mill dollar) på europatouren for menn. Tredje spilledag fra Jumeirah Golf Estates i Dubai, sesongfinale. (Vsport Golf)

09.00: Langrenn, nasjonal sesongåpning på Beitostølen, 10km klassisk kvinner. Det er bekreftet lørdag morgen at rennene går som planlagt etter fredagens uvær. Og da er vel oddsene små for at Therese Johaug skal ta sesongens første seier. (NRK1)

09.05: Motorsport, Supercars Championship fra Sydney. (Vsport3)

10.30: Alpint, verdenscup kvinner i Levi, Finland: Slalåm, 1. omgang. (TV3)

11.00: Langrenn, nasjonal sesongåpning på Beitostølen: 15 km klassisk menn, intervallstart. Øvelsen er identisk med OL-øvelsen, og mange har behov for å vise seg fram allerede nå. (NRK1)

11.15: Freestyle, verdenscup fra Stubai i Østerrike. (NRK2)

12.00: Motorsport, Formel 1, tredje treningsrunde foran Qatar Grand Prix. (Vsport+)

12.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (8. runde): Manchester City– Aston Villa. (Vsport1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Leicester – Chelsea fra King Power Stadium. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (18. runde): Sheffield United – Coventry. (Vsport2)

13.30: Alpint, verdenscup kvinner i Levi, Finland: Slalåm, 2. omgang. (TV3)

13.40: Kombinert, NM på Beitostølen: langrenn, 2,5 km kvinner 13.45, 5 km menn 14.15. (NRK1)

14.00: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs) i Torino, Italia: Første semifinale: Casper Ruud mot Daniil Medvedev. Det er klart for Ruuds største kamp i karrieren etter fredagens sensasjonelle seier. Han møter den omstridte verdenstoeren Medvedev, en kar han aldri har slått. (Eurosport 1)

14.45: Motorsport, Formel 1, kvalifisering til Qatar Grand Prix i Doha. (Vsport+)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (29. runde): Aalesund - Ull/Kisa fra Color Line stadion. (MAX). HamKam – Fredrikstad, Jerv – Raufoss, Ranheim – Bryne, Sandnes Ulf – KFUM Oslo, Sogndal – Start, Strømmen – Grorud (på Jessheim), Åsane – Stjørdals-Blink. (Samlesending på Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss).

15.00: Skøyter, verdenscup i Stavanger, 2. dag fra 15.00: 500 m kvinner og menn, 10.000 m menn, lagsprint kvinner og menn. (V4)

15.30: Ishockey, eliteserien menn (20. runde): Vålerenga – Sparta fra Jordal amfi. VIF ledet 4-0 over Stjernen torsdag, men det endte 4-4 etter full tid og Stjernen seier i forlengningen. (TV2 Sport2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (12. runde): Borussia Dortmund – Stuttgart fra Signal Iduna Park. (Vsport1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Watford - Manchester United fra Vicarage Road. (TV2 Sport Premium), Newcastle - Brentford fra St. James Park. (TV2 Sport Premium2), Wolverhampton - West Ham fra Molineux Ground. (TV2 Sport1)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (18. runde): Swansea – Blackpool.(Vsport2)

16.00: Hopp, verdenscup menn (1 av 28) i Nizjnij Tagil, Russland, HS134. (TV3)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (27. runde): Strømsgodset – Mjøndalen fra Marienlyst stadion. (Eurosport N), Viking - Haugesund fra SR Bank Arena. (TV Norge)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Liverpool – Arsenal fra Anfield. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (12. runde): Union Berlin – Hertha Berlin fra An der Alten Forsterei stadion. (Vsport3)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (14. runde): Atlético Madrid – Osasuna. (TV2 Sport Premium2)

18.30: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs) i Torino, Italia: Andre semifinale. Verdensener Novak Djokovic møter tyske Alexander «Sasha» Zverev. (Eurosport 1)

19.00: Ishockey, NHL: Ottawa Senators - New York Rangers. (Vsport+)

19.03: Golf, RSM Classic (7,2 mill. dollar) på PGA-touren for menn, tredje spilledag fra Sea Island. Ingen nordmenn er med. (Eurosport N)

20.00: Fotball, street style, NM-finale i freestyle triksing der Erlend Fagerli er tittelforsvarer. (TV2 Sport2)

20.00: Golf, LPGA-mesterskapet for kvinner (5 mill. dollar). Tredje spilledag fra Tiburon GC i Naples, Florida. (Vsport Golf)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (14. runde): Werder Bremen – Schalke fra Weser stadion. (Vsport1)

20.30: Håndball, tysk Bundesliga menn (12. runde): Hannover-Burgdorf – Flensburg-Handewitt. (Vsport2)

20.30: Dart, Grand Slam of Darts fra Aldersley Leisure Village i Wolverhampton. (Vsport3)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (14. runde): Barcelona – Espanyol fra Nou Camp. (TV2 Sport Premium2)

22.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes. (Vsport+), Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils. (Vsport2)

00.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers - Minnesota Wild. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: New York Islanders - Calgary Flames. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks. (Vsport1), Vegas Golden Knights - Columbus Blue Jackets. (Vsport2)