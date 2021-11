Dette betyr de nyeste koronatiltakene i praksis

Fredag innførte regjeringen følgende nye tiltak mot korona:

Kontrollen på grensene skjerpes – alle må registrere seg før innreise til landet og det blir krav til testing for de uten koronapass. Gjelder fra 26. november.

Kommuner kan nå ta i bruk koronapass for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har testet negativt eller har gjennomgått covid-19. Dette gjelder fra alderen 16 år og oppover. Forskriften trer i kraft i dag, fredag.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen ikke vil innføre nye nasjonale tiltak for øyeblikket, men at dette kan skje dersom folk ikke følger anbefalingen om å holde seg hjemme når de er syke.

– Ganske mange av oss følger ikke rådet om å holde seg hjemme, og bare må ta den turen på jobb, eller må ta den turen på skolen, selv om halsen er vond og hodet verker. Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og stadig større press på helsetjenesten, sa Kjerkol på pressekonferansen.

Koronapasset i praksis

Foreløpig er det kommunene selv som bestemmer om de vil ta i bruk koronapasset eller ikke.

– I dag har vi vedtatt en forskrift som gjør at kommuner kan ta i bruk koronapass, for å gjøre lettelser av de tiltakene de selv har innført. Det er lokale vurderinger som ligger til grunn, ut ifra lokal smittesituasjon, sier Kjerkol til Dagsavisen.

Pressekonferanse om koronasituasjonen Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen. (Terje Bendiksby/NTB)

– Hva skal til for at regjeringen kan gå ut å kreve at det innføres i enkelte kommuner med høyt smittetrykk?

– Det er viktig at vi nå lærer om hvordan dette kan fungere. Ingen har foreløpig tatt det i bruk, og den tekniske løsningen er ikke på plass. Her vil vi følge med og se hvilke erfaringer vi gjør oss, før vi kan si noe om det, sier Kjerkol.

[ Koronapandemien vil ingen ende ta. Hva gjør vi nå? ]

Skjerper innreise, men ber ikke folk unngå ferie

Regjeringen skjerper også innreisetiltakene og kontrollen ved grensene neste fredag. Da må alle registrere seg før innreise via et skjema, også norske borgere. I tillegg blir det krav til testing.

– Alle som oppfyller utlendingslovens krav om innreise får anledning til det. Men det er fortsatt grunnlag for å bortvise utlendinger som ikke overholder kravene, og også nordmenn kan bøtelegges eller anmeldes dersom de ikke oppfyller kravene, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på pressekonferansen.

På spørsmål fra NTB om man bør dra på ferie i Europa slik smittesituasjonen er nå, svarte Mehl følgende.

– Vi innfører nå strengere tiltak ved grensen for å få bedre kontroll på hvem som reiser inn og ut, og at folk følger de reglene som kommer til å gjelde for testing, karantene og innreise. Det betyr samtidig at vi kan lette litt på hvilke land man kan reise inn fra, og gå tilbake til de vanlige reglene som gjelder i utlendingsloven, svarte Mehl.

[ FHI om tredje vaksinedose: – Det har ikke vært noen forsinkelse ]

– Dropp håndhilsningen

Kjerkol innførte ingen enmeters regel igjen på dagens pressekonferanse, men kommer med en sterk oppfordring om at folk dropper håndhilsningen, slik at man unngår den fysiske berøringen.

– Mange av oss har begynt å håndhilse igjen etter å ha brukt albue, hånd til hjertet, nikk og smil i halvannet år. Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket, sier helseministeren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om nye innreiserestriksjoner

Fra og med 26. november gjelder disse reglene for folk som reiser inn til Norge:

Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.

Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise bekreftelse på registrering og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.

Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.

Krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke har gyldig koronasertifikat.

I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Denne plikten gjelder for alle uten gyldig koronasertifikat. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.

Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.

Regjeringen oppbemanner Nasjonalt kontrollsenter for innreisende slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas, og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp.

Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.

(Kilde: NTB)

---