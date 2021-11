Kristiania magiske tivolitheater - årets julekalender fra NRK

I årets julekalender møter vi ti år gamle Luka som vokser opp i fattigstrøket i Vika, rett i nærheten av Kristiania Tivoli. Luka har alltid fått høre at tivolistrøket ikke er et sted for unger, men når han en dag forviller seg inn der og til tivoliets magiske teater, oppdager han en fantastisk verden han aldri har opplevd maken til. Det skriver NRK i en pressemelding.

Luka blir stadig vekk presset av bøllene i Vikapakket som vil ha ham til å stjele for dem. Luka er fingernem og kjapp, men han er ingen lommetyv, så i stedet for å stjele, stikker han av fra pøblene og søker tilflukt i det mystiske teateret lengst inne i Kristiania Tivoli.



Men farer truer, og det blir opp til Luka og hans nye venner å slå seg sammen i kampen for å redde deres kjære teater fra den slemme og styrtrike overklassekvinnen Erle Butenschøn, spilt av Lena Kristin Ellingsen.

Lukas Langmyr Mabin (11) fra Kolbotn spiller Luka. Han landet hovedrollen bare uker før innspillingen startet. Lukas forteller at det finnes flere likhetstrekk med karakteren han spiller i årets julekalender, ikke bare at de tilfeldigvis heter nesten det samme.

– Vi er begge tøffe og tør å gå foran mange mennesker på et teater for første gang. Jeg tror vi begge er snille, men Luka er enda snillere enn meg. Han tenker på alle andre før seg selv, sier han.

Stor hemmelighet

Mehetabel Natnael Hailu (13) fra Oslo spiller Gabrielle, ei tøff jente med bein i nesa. Hun har full kontroll og en naturlig leder i flokken av foreldreløse teaterbarn som bor og jobber på tivolitheatret. Gabrielle er tøff på utsiden, men bærer på en stor hemmelighet som hun ikke har delt med noen, før hun møter Luka.

Mehetabel hadde mange gode opplevelser på skuespillersettet av «Kristiania magiske tivolitheater».

– Mitt beste minne er siste innspillingsdag. Da var alle sammen samlet og vi koste oss skikkelig! Vi fikk gaver og kort, godteri, brus og pølser. Vi barna fikk også lov til å ta på alt i sminkerommet, både parykker, sminke og hårfarge, forteller hun.

Kristianias magiske tivolitheater tar utgangspunkt i miljøet rundt det gamle Christiania Tivoli, et underholdningsstrøk som ble opprettet i 1877 i bydelen Pipervika (omtrent der Rådhuset ligger i dag). Tivoliet samlet folk fra inn- og utland på tvers av alle samfunnsklasser. (Monster/NRK)

Stjernespekket serie

I tillegg til en imponerende rolleliste med barneskuespillere, får vi et gjensyn med flere kjente og kjære fjes i løpet av adventstiden på NRK. I tillegg til Lena Kristin Ellingsen ser vi Sigrid Husjord i rollen som teatersjefen Johanna - en raus og tydelig leder og en ekte kunstersjel. John Emil Jørgensrud spiller Lukas’ pappa Hugo, en utslitt arbeidskar som sørger over konas død. Så mye at han ikke makter å se hvordan sønnen egentlig har det. Selome Emnetu spiller Ariam, Gabrielles mamma. På scenen er hun en attraksjon, men i virkeligheten bærer hun på en sykdom både hun og Gabrielle skammer seg over. Silya Nymoen tolker rollen som Pernilla Rubin, teaterets største diva. Dessuten får vi se Fridtjov Såheim, Anne Krigsvoll, Mikkel Bratt Silset og Ingvild Holthe Bygdnes i mindre roller i årets julekalender.





Hege Hauff Hvattum er produsenten av «Kristiania magiske tivolitheater». Hun forteller at det har vært viktig å speile hele Norge i rollebesetningen.

– Vi har forsøkt å reflektere nåtidens Norge med farger, former og dialekter. I teateret kan du glemme hvor du kommer fra og leve deg inn i eventyret. Vi ville skape en serie for alle, som binder oss sammen i vår felles historie. Vi vil at alle skal finne noen i julekalenderuniverset som de kan kjenne seg igjen i. Også dem som ikke feirer jul vil forhåpentligvis føle på fellesfølelsen, samholdet og varmen mellom folkene vi blir kjent med i «Kristiania magiske tivolitheater», sier hun.

Hvorfor «Kristiania magiske tivolitheater»?

Serieskaper Atle Knudsens håp er at årets kalender blir en juleklassiker til glede for alle. Han synes det er spennende å utfordre vår kollektive dårlige samvittighet overfor de mer vanskeligstilte i samfunnet, som også er et gjennomgående tema i «Kristiania magiske tivolitheater». Serien tar utgangspunkt i miljøet rundt det gamle Christiania Tivoli, et underholdningsstrøk som ble opprettet i 1877 i bydelen Pipervika (omtrent der Rådhuset ligger i dag). Tivoliet samlet folk fra inn- og utland på tvers av alle samfunnsklasser.

– Kristiania var det offisielle navnet på Oslo fram til 1924. Fra dansketiden het hovedstaden vår Christiania, men fornorskingen til Kristiania begynte allerede i 1870 og var innarbeidet i 1905. Vi beholdt th i theater fordi det var autentisk på den tiden og gir en opplevelse av gammel tid, referanse Nationaltheatret i dag, forklarer han.

Produksjonen har i hovedsak spilt inn utendørsopptakene i Gamlebyen i Fredrikstad, områdene i og rundt Akershus festning, gatene på Frogner og diverse museer og selskapslokaler med tidsriktig interiør. Dessuten har Bymuseet i Frognerparken, Linderud gård, Solstua, Bogstad gård, Frysja kunstsenter og Losby Gods vært blant stedene som har fått besøk av den store produksjonen. Selve teateret er bygget i sin helhet i Filmparken på Jar i Bærum.

---

FAKTA OM SERIEN

Julekanderserie i 24 episoder à 18 minutter

Premiere i strømmetjenesten NRK TV og på NRK1 onsdag 1. desember

Produsert av Monster Scripted AS for NRK

Medvirkende: Lukas Langmyr Mabin, Mehetabel Natnael Hailu, Andréa Othilie Helén Wilhelmsen-Grøtnes, Peter Andreas Moseng, Adam Mamadou Bizokunda, Elma Kolbeinsen, Vegard Strand Eide, Mari Røise Frøyland, Lena Kristin Ellingsen, Sigrid Husjord, Anne Krigsvoll, Mikkel Bratt Silset, Silya Nymoen m.fl.

Produsent, Monster: Hege Hauff Hvattum

Eksekutiv produsent, Monster: Cathrine Simonsen

Serieskaper: Atle Knudsen

Regissører: Atle Knudsen og Tonje Voreland

Manusforfattere: Kjetil Indregard, Mads Løken, Morten Grøtnes og Heidi Linde

24 år gamle Sebastian Zalo står bak den spesialkomponerte tittellåta til årets julekalender på NRK. «Magi» er skrevet og produsert med Zalos faste kompanjonger August Stubø og Benjamin Fahre. «Magi» er en moderne julelåt som er tilgjengelig i strømmetjenestene fra og med i dag.

---