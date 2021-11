Varmet opp til Stavanger-fest i Polen

Søndag gikk Kongshaug lagtempo med Allan Dahl Johansson og Hallgeir Engebråten. Det norske laget ble nummer fire på tiden 3.48,54 – fire sekunder bak vinnerne Nederland.

Veteranen Marit Fjellanger Bøhm gikk på sin side fellesstarten for kvinner, men ble utslått i semifinalen.

Lørdag var Kongshaug beste norske på 1500 meter. Han ble nummer åtte på tiden 1.47,66.

At stortalentet er beste norske utøver lover uansett godt. Stevnet i Stavanger er OL-kvalifisering og han bli første lokale skøyteløper som kvalifiserer seg til et OL.

Lørdag dag gikk også Marit Fjellanger Bøhm lagtempo med Sofie Karoline Haugen og Ragne Wiklund. De ble nummer sju på tiden 3.06,85.

Fredag ble Kongshaug nummer 16 i B-gruppen på 5000 meter med tiden 6.32,40.

Fjellanger Bøhm var også i aksjon fredag og ble nummer 13 i B-gruppen på 3000 meter. Tiden hennes var 4.16,71

Selv om det er OL-sesong er det ingen tvil om at stevnet i Stavanger kommende uke henger høyt.

– Jeg gleder meg veldig. Det har vært et mål og drøm for meg å gå verdenscup i Stavanger siden jeg var tilskuer her for noen år siden. Nå håper jeg på fulle tribuner og en skikkelig støtte fra publikum, sa Peder Kongshaug nylig i en pressemelding fra skøyteforbundet.

