– KrF er ikke noe kirkesamfunn

– Jeg vil som partileder dele og bruke den erfaringen jeg har fra før. Jeg har vært minst i politikken og mest i arbeidslivet, og da som leder i helsevesenet, sier Olaug Bollestad, som lørdag velges til ny partileder i KrF på et ekstraordinært landsmøte, som kombineres med landsstyre og landskonferanse på et hotell på Lillestrøm.

Selv om hun har vært både ordfører og stortingsrepresentant i mange år, er det tydelig hennes tid som akuttmottaksleder ved Sentralsjukehuset i Rogaland som sitter i når hun skal ta fatt på den tøffe oppgaven det kan bli å gjenreise det medtatte KrF.

– Å være leder i helsevesenet, da vet du er det viktig å få knallgode sykepleiere på alle vakter, sier Bollestad til Dagsavisen når hun skal forklare sin ledelsesfilosofi.

– Jeg kunne jo ikke være på alle vakter, og da måtte jeg være sikker på at hvis det kom en dritdårlig pasient inn om natta, så ville han bli tatt imot av en like god sykepleier som det jeg er. I et akuttmottak jobber alle i team sammen, og der er du aldri bedre enn det svakeste leddet. På samme måte vil jeg bygge et godt team rundt meg i KrF, slik at vi sammen kan utvikle ny politikk, bygge organisasjonen og forbedre kommunikasjonen vår, sier Bollestad til Dagsavisen.

Ingen «mørkemann»

Grunnen til at det i øyeblikket står dårlig til med «pasienten» KrF nå foran lederskiftet, er selvsagt et elendig valgresultat godt under sperregrensa, tap av borgerlig regjeringsmakt, en partileder som måtte gå av etter en pendlerskandale og en stortingsgruppe som nå har krympet ned til tre. Der sitter den avgåtte lederen Kjell Ingolf Ropstad, den påtroppende nestlederen Dag Inge Ulstein og den påtroppende lederen Olaug Bollestad. Partiet mente lederen må sitte på Stortinget, og Ulstein, som i utgangspunktet hadde mest støtte, sa nei til å bli leder.

Dermed åpnet døren seg for Bollestad, som i forkant av landsmøtet har uttalt til pressen at hun ikke ser seg selv som en overgangsfigur, men som en leder på lang sikt. Hun vil heller ikke være en «gallionsfigur» eller en «mørkemann», har hun sagt i forkant av landsmøtet, og hun vil ikke heller ikke bruke energien på kamp mot den nøytrale ekteskapsloven eller for innstramminger av abortloven.

«Ingen med en Instagram-konto som den hun har, kan med noen som helst rimelighet kalles verken mørkemann eller mørkekvinne», kommenterte avisen Dagen da hun trådte inn som fungerende leder da Ropstad trakk seg, og siktet til hennes populære, selvironiske Instagram-konto der hun utleverer seg selv og ektemannen med lattervekkende bilder. Samtidig har hun også uttalt at hun ikke vil bruke denne kontoen som partileder-plattform.

Ny strategi

Det Bollestad vil gjøre, er å sette sammen et lag der alle bidrar til å legge en ny strategi for framtidens KrF.

– Det er ikke jeg alene som skal redde dette partiet. Det er vi som sitter på Stortinget, men det er også de flotte folkene rundt oss i Stortinget, og ute i partiorganisasjonen og fylkene. Jeg skal lede laget, men også andre skal bidra med gode tanker, sier Bollestad.

– Vi skal lage oss en strategi for å reise og bygge partiet opp igjen. Vi skal fornye politikken vår og vi skal forbedre kommunikasjonen vår, slik at folk som står utenfor skjønner at KrF er faktisk ikke et kirkesamfunn. Ja, vår politikk er bygd på kristendemokratiske verdier, som nestekjærlighet, forvalteransvar og menneskeverd. Men dette er verdier som er viktige for hele samfunnet, om du er kristen eller ei. De verdiene gjelder ikke bare for et kirkesamfunn. Dette blir jobben min framover, sier Bollestad, som er veldig tydelig på at KrF nå skal pusse sin sentrumsprofil blank og gul igjen, etter nærmere tre år som en integrert del av en Erna Solbergs blå og borgerlige regjeringsprosjekt.

– Vi skal bygge laget på en slik måte at gulfargen igjen skal vises i det politiske landskapet, understreker Bollestad overfor Dagsavisen.

– KrF er, har vært og kommer til å bli et sentrumsparti. Vi sitter ikke i regjering nå, og vi kommer til å stemme for det vi er for og mot det vi er mot i Stortinget. Det betyr at vi kommer til å stemme for det vi syns er best på venstresiden og det vi syns er best på høyresiden, sier Bollestad.

Ikke noe ekteskap

Den påtroppende partilederen avviser at KrF blir nødt til å velge side i politikken de neste årene. Den nerveslitende debatten om KrFs veivalg høsten 2018 skal ikke gjentas med det første.

– Vi valgte side da vi gikk inn i den borgerlige regjeringen, men det var ikke et ekteskap på tro og ære til Dovre faller, sier Bollestad.

– Vi gikk inn i et samarbeid. Nå er ikke dette aktuelt, for regjeringsspørsmålet er ikke aktuelt nå. Vi har en regjering som er i mindretall, påpeker hun.

– Vi kommer til å forholde oss til den mindretallsregjeringen, og bruke energien vår på å jobbe med KrFs profil. Samarbeidsdebatten er ikke aktuell nå, slår Bollestad fast.

Selv kommer hun til å sitte i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget de neste fire årene. Påtroppende nestleder Dag Inge Ulstein har fått plass i utenriks- og forsvarskomiteen, mens tidligere partileder Kjell Ingolf Ropstad skal sitte både i finanskomiteen og i energi- og miljøkomiteen. Bollestad har ingen illusjoner om at dette blir en enkel stortingsperiode. Hun har snakket med dette med tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande, som har opplevd å sitte i fire år med en gruppe på to.

– De holdt visst på å jobbe seg halvt i hjel i Venstre?

– Ja, dette kommer ikke til å bli fire hvileår. Det blir fire knallharde arbeidsår.

