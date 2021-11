Sport på TV torsdag, time for time

09.00: Golf, Dubai Championship (1,5 mill. dollar) på europatouren for menn. Første dag fra Jumeirah Golf Estates. Ingen nordmenn er kvalifisert. (Vsport Golf)

12.00: Golf, Team Series (4 av 4), lagkonkurranse på europatouren for kvinner (1 mill. dollar). Andre dag fra Jeddah, Saudi-Arabia. Tre profesjonelle og en amatør på hvert av de 36 lagene. Fire norske spillere deltar på forskjellige lag: Maiken Bing Paulsen, Madelene Stavnar, Karoline Lund og Marianne Skarpnord. Paulsen var klart best av de norske i går med en 68-runde. Det gir henne en delt 8.-plass individuelt. (Eurosport N)

13.38: Sykling, mountainbike. Sykkelcross kvinner elite fra Niel, Belgia. (Eurosport 1)

14.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, 5. runde gruppe E: Uganda – Kenya fra Entebbe. (Vsport 2)

14.58: Sykling, mountainbike. Sykkelcross menn elite fra Niel, Belgia. (Eurosport 1)

16.00: Golf, Pelican Championship (1,75 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første dag fra Belleair, Florida. (Vsport Golf)

16.00: Ishockey, OL-kvalifisering kvinner, 1. runde gruppe C: Tsjekkia – Norge fra Chomutov. Ungarn og Polen er de øvrige landene i gruppa. (TV 2 Sport 2)

17.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, 5. runde gruppe E: Rwanda – Mali fra Kigali. (Vsport 2)

17.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, 9. runde gruppe B: Georgia – Sverige fra Batumi. Sverige kniver knallhardt med Spania om direktebilletten til Qatar-VM 2022. Før kveldens kamper leder svenskene med to poeng. Spania møter Hellas borte senere i kveld, på Olympiastadion i Aten der Sverige i september fikk kvalifiseringens eneste tap hittil. Vinner begge i dag, skal alt avgjøres når de to møtes i Sevilla søndag kveld. Forbundskaptein Janne Andersson har i det minste ett ess i ermet til de to bortekampene: 40-åringen Zlatan Ibrahimovic er klar for blågult igjen etter langt skadefravær. (TV 2 Sport 1, svensk TV4)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering Europa, 9. runde gruppe H: Russland – Kypros fra St. Petersburg. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Ishockey, OL-kvalifisering kvinner, 1. runde: Sverige – Slovakia fra Luleå. (SVT 2)

19.03: Golf, Houston Open (7,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Memorial Park. Viktor Hovland delte 15.-plassen her i fjor, men har valgt å hvile etter forrige helgs triumf i Mexico – hans tredje PGA-tittel. (Eurosport N)

19.05: Håndball, tysk Bundesliga menn, 10. runde: HBW Balingen-Weilstetten – HC Erlangen fra Sparkassen-Arena. (Vsport 1)

19.10: Håndball, NM-semifinale menn: Drammen HK – Elverum fra Drammenshallen. (TV 2 Sport 2)

19.30: Tennis, Next Generation ATP-finaler (hardcourt – 1,3 mill. dollar) for menn (U21) fra PalaLido i Milano, tredje runde. (Eurosport 1)

20.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, 5. runde gruppe H: Togo – Senegal fra Lomé. (Vsport 2)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, 9. runde gruppe A: Irland – Portugal fra Aviva Stadium i Dublin (TV 2 Sport Premium). Gruppe B: Hellas – Spania fra Olympiastadion i Aten. (TV 2 Sport 1)

21.30: Tennis, Next Generation ATP-finaler for menn (U21) fra PalaLido i Milano, tredje runde. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins – Edmonton Oilers fra TD Garden. (Vsport 2)

01.30: Fotball, søramerikansk VM-kvalifisering, 13. runde: Brasil – Colombia fra São Paulo. Tabelltopp Brasil måtte nøye seg med uavgjort borte, men vinner vel hjemme? (Vsport 1)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Miami Dolphins – Baltimore Ravens fra Hard Rock Stadium. (Vsport +)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Anaheim Ducks fra Climate Pledge Arena (Vsport 2), Vegas Golden Knights – Minnesota Wild fra T-mobile Arena. Mats Zuccarello og Wild på isen igjen – ett døgn etter forrige bortekamp i Arizona. (Vsport 1)

