Ny måling: SV øker mest etter å ha vraket Ap og Sp

Det viser målingen som er utført av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i november. SV nærmer seg 9-tallet og er det partiet som nyter mest framgang sammenlignet med valget i september. Oppslutningen på 8,8 prosent er en forbedring på 1,2 prosentpoeng.

– Dette er inspirerende tall før de harde forhandlingene med Ap og Sp om statsbudsjettet. Når oppslutningen øker, er det givende at stadig flere er enige med det prosjektet vi står for, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV, til FriFagbevegelse.

Rødgrønt flertall

Ingen av de rødgrønne partiene taper terreng. Snarere tvert imot. Endringene er imidlertid små fra forrige måned. SVs økning er på 0,4 prosentpoeng, mens Ap og Sp går fram med 0,2 prosentpoeng.

Trenden er slik hvis stortingsvalget for to måneder siden legges til grunn:

De to regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV, nyter fremdeles framgang og har flertall på Stortinget med til sammen 87 mandater. Styrkeforholdet mellom rødgrønn og borgerlig side er omtrent det samme hvis de to hovedblokkene stilles opp mot hverandre (98 mot 71 mandater).

– Den sterke venstresiden har vært vedvarende over lengre tid. Det gir et tydelig mandat til hvilken retning folk vil at landet skal ta, mener Fylkesnes.

– Det er bra at velgerne ser ut til å bekrefte inntrykket fra stortingsvalget, sier Rigmor Aasrud, parlamentarisk leder i Ap, til FriFagbevegelse.

– Vi er nå i gang med å gjøre Norge mer rettferdig. Det betyr å legge om kursen etter åtte år med en regjering styrt av Høyre, og da vil vanlige folk landet rundt merke at det blir deres tur, hevder hun.

Ikke straffet av velgerne

I slutten av september trakk SV seg fra sonderingene med Ap og Sp. Liten vilje til forhandling om olje og klima, samt en dyp uenighet om skatte- og avgiftsnivået, var de viktigste årsakene til bruddet.

Målingene i oktober og november viser at Fylkesnes & co. ikke har tapt på beslutningen om å stå utenfor. SV er nå et opposisjonsparti og ikke et støtteparti for regjeringen.

– Dette er et tegn på at mange deler vårt ønske om skikkelige endringer, og ikke bare en justering av kursen, i Norge. Det innebærer mer rettferdig fordeling, en styrking av velferden og kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa. Folk ser at vi jobber knallhardt for å få det til, mener SVs nestleder.

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, omtaler denne målingen som en god nyhet for SV. Han understreker at velgerne ikke har straffet partiet for å vrake Ap og Sp og i stedet være i opposisjon.

– Framgangen er innenfor feilmarginen, men SV har i hvert fall ikke gått noe tilbake. Mer påfallende er det hvor lik denne målingen er valgresultatet for de fleste partiene, sier Bergh til FriFagbevegelse.

– Velgerne gir regjeringen en sjanse, konkluderer valgforskeren etter å ha sett på den ferske Opinion-målingen.

Dette er SVS forslag

Målingen for november er gjort før finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram Ap og Sps budsjettforslag mandag. Da tok det ikke lang tid før SV stemplet regjeringens tilleggsproposisjon, som det heter, som «for smått og grått» og for svakt på klima og ulikhet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at han vil henvende seg til SV først for å sikre flertall for regjeringens statsbudsjett for 2022. Mandag legger SV fram sitt alternative budsjett. Det skal ifølge partiet være både grønnere og mer rettferdig og solidarisk enn regjeringens budsjettforslag.

– I budsjettforhandlingene vil vi foreslå å satse mer på klima og en langt mer rettferdig fordeling. Så er det opp til regjeringen om de vil bli enige med oss eller skaffe flertall andre steder, sier Fylkesnes.

– Hvis Ap og Sp sier nei til oss, avviser de også noe som både fagbevegelsen, miljøbevegelsen og solidaritetsbevegelsen vil ha mer av, føyer han til.

Dystert for MDG og KrF

For MDG og KrF, som har landsmøte til helgen, er Opinion-målingen nedslående lesning. Ingen av de to partiene har klart å komme seg over sperregrensen etter stortingsvalget.

MDG faller som en stein – fra en oppslutning på 3,8 prosent i oktober til 3 prosent nå. Det er mest av alle partier i november.

– Det ser særlig dystert ut for MDG og KrF. Tilbakegangen er innenfor feilmarginen, men de to partiene holder på en mindre andel av velgerne enn de andre partiene, sier Johannes Bergh.

– MDG mister velgere til SV, gjorde et skuffende valg og har ikke klart å komme seg på offensiven igjen. Partiet har havnet litt i skyggen og befinner seg i en vanskelig situasjon, påpeker han.

Framgangen til Frp på 1 prosentpoeng er mest av alle partier sammenlignet med oktober. Rødt har ,i likhet med forrige måling, de mest lojale velgerne, mens MDG skiller seg ut med en velgerlojalitet på 62 prosent mot 84-97 prosent for de øvrige partiene.

Fakta om målingen

Opinions barometer for november er basert på 962 telefonintervjuer i perioden 2. til 8. november. Feilmarginen ligger på 1–3 prosent avhengig av størrelse.

