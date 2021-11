SV: – Ap og Sp ønsker å komme oss i møte. For det må de

– Jeg er sikker på at Ap og Sp ønsker å komme oss i møte, for det må de, skal de få flertall til sitt budsjett, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

– Vi kommer i alle fall til å gå inn i disse forhandlingene med vårt alternative budsjett, som er grønnere, mer rettferdig og solidarisk enn det budsjettet som er lagt fram fra Ap og Sp i dag, sier Kaski, vel vitende om den viktige nøkkelrollen SV har fått de nærmeste ukene. Blir de enige med Ap og Sp, er det flertall for det første rødgrønne statsbudsjettet på åtte år.

«Smått og grått»

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum hadde ikke før lagt fram regjeringens tilleggsproposisjon for Stortinget mandag, før regjeringens foretrukne budsjettpartner SV stemplet hovedinnholdet som «for smått og grått» og for svakt på klima og ulikhet. I løpet av denne uka vil SV komme med sitt alternative budsjett, og så vil Ap, Sp og SVs finanspolitikere sette seg sammen for å forhandle om hvordan statsbudsjettet blir til slutt. Kaski sier til Dagsavisen at partiet trenger enda noen dager til for å bli klare for forhandlinger.

– Nå skal vi bruke tid på lese tilleggsproposisjonen grundig. Vi må stille spørsmål til Finansdepartementet og vi må også ferdigstille vårt alternative statsbudsjett. Der har vi ikke fått alle tallene vi trenger ennå, så det kommer til å gå noen dager før vi blir ferdige med det og får lagt det fram. Så kan vi begynne forhandlingene, sier Kaski, som mener at det er helt opp til regjeringspartiene Ap og Sp hvor vanskelige disse forhandlingene blir.

Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik. (Tobias Mandt)

Vil være konstruktive

Det ligger likevel i kortene at SV er Ap/Sp-regjeringens fortrukne budsjettpartner i første omgang, og at viljen til å bli enige og danne et flertall er stor på begge sider. Bak Støres regjering står 100 rødgrønne mandater i Stortinget, noe som i utgangspunktet gjør det naturlig å søke løsninger på venstresiden.

– Vi vil være med på å danne et flertall for dette budsjettet her, understreker Kaski.

– Vi kommer til å være konstruktive, men det er Ap og Sps ansvar å få flertall for sitt budsjett, og i det ligger det også at de må komme oss i møte med våre prioriteringer, mener hun.

Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier til Dagsavisen at han for sin del er klar til å forhandle så snart SV er klare med sitt alternative budsjett.

– Nå har vi lagt fram et budsjett som angir en ny retning på viktige områder, både for å kunne redusere forskjeller, skape grunnlag for vekst og utvikling i hele Norge, og kutte utslipp samtidig som vi skaper utvikling og vekst i Norge. Så får vi se hva SV kommer med i sitt alternative budsjett. Vi er beredt til å sette oss ned til samtaler så raskt SV er klare for det, sier Gjelsvik til Dagsavisen.

– En klimanasjon

Kaski er klar på hva hun vil forbedre i regjeringens forslag, selv om hun innrømmer at det er flere bra ting der, sett fra SVs side.

– Ja, her er det enkeltgrep som er positive og går i riktig retning, men det er for smått og det bidrar ikke til den omstillingen som Norge må stå i nå for å bli en klimanasjon. Det bidrar heller ikke til å få ned forskjellene mellom folk, og gi vanlige folk og folk med lav inntekt bedre råd. Det får folk med SV, hevder hun.

SV vil særlig få gjort noe med satsingen på velferden og kommuneøkonomien.

– Vi vil også reversere flere av de usosiale kuttene som den borgerlige regjeringen har stått for de siste årene. Og så vil vi gå mye lenger i klimapolitikken for å få ned klimagassutslippene. Det er også noe Ap og Sp må være med på, sier Kaski.

– En tydelig ny retning

Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik svarer ikke konkret på hva han tror som må til for at de tre partiene blir enige.

– Vi får høre hva SV har av tanker. Dette er jo et første budsjett vi har jobbet med i noen få hektiske uker, der vi har markert en tydelig ny retning, i tråd med det vi har sagt i Hurdalsplattformen, sier Gjelsvik.

– Vi har jo lagt fram det budsjettet vi mener er best egnet for nå og neste år, både i retning av å redusere forskjeller, få de som står utenfor arbeidsmarkedet i jobb, gjøre hverdagen bedre for de som sliter i Norge og har minst fra før. En av de viktigste prioriteringene våre er de som har minst fra før, for det er de som rammes hardest. Jeg håper SV også ser at når man skal drive fordelingspolitikk, så handler det om at de som har rygg til å bære det bidrar mer til fellesskapet enn tidligere, med økt skatt på inntekt og formue.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var tydelig fornøyd med regjeringens forslag til endringer i Solberg-regjeringens statsbudsjett, som ble lagt fram 12. oktober av hans forgjenger Jan Tore Sanner (H). Nå satt både Sanner og tidligere statsminister Erna Solberg som «menige» medlemmer i stortingssalen og måtte bare se på at Støre-regjeringen har flyttet på i alt 18 milliarder på deres budsjett – i løpet av tre uker:

– Vi har bare hatt tre uker på oss, men vi har brukt dem godt. Vi viser at landet nå får en tydelig, ny retning. Dette er et budsjett for vanlige folk over hele landet, sa Vedum fra talerstolen i Stortinget.

