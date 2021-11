Hyller ny Trump-parodi

Det amerikanske underholdningsprogrammet Saturday Night Live (SNL) introduserte lørdag en ny versjon av Donald Trump, skriver CNN. Siden 2016 er det skuespilleren Alec Baldwin som har hatt rollen som Trump-imitator i det populære showet, men i helgen var det altså klart for rollebytte.

I en parodi på Fox News-programmet Justice with Judge Jeanine, sier den nyvalgte guvernøren i Virginia Glenn Youngkin (spilt av Alex Moffat) at han er så takknemlig for at han vant valget uten Donald Trumps hjelp. Like etter blir Donald Trump – i James Austin Johnsons skikkelse – introdusert, til Youngkins store «overraskelse».

[ Ett år etter presidentvalget: – USAs demokrati sto i fare ]

– Flott å vinne igjen

– Jeg vil bare gratulere Glenn Youngkin, og mest meg selv, for en enorm seier i Virginia. Glad vi fikk det til sammen, sier «Trump».

«Youngkin» ser umiddelbart nokså ukomfortabel ut, og ber pent om å få ham av den delte skjermen.

– Nei, nei, nei. Vi gjorde dette sammen, Glenn. Jeg vil virkelig at du blir. For å være helt ærlig er det flott å vinne igjen, sier «Trump».

– Jeg sa til mange at de burde stemme på Glenn, og vet dere hva: De fleste liker ikke Glenn, men han er en kjempefin fyr – høy, rik som sønnen min. Du er som sønnen min!

– Vær så snill ikke å si det, sier «Youngkin».

Donald Trump joins Justice with Judge Jeanine. pic.twitter.com/SLtCBXx877 — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 7, 2021

Trump-imitatoren snakker videre i vei om alt fra filmene «Star Wars» og «Dune» til lasere, sverd og «Game of Thrones».

– Wow, det er imponerende hvordan du får plass til alt dette i hjernen din, sier «Jeanine Pirro» (spilt av Cecily Strong).

– Vel, ørene mine er forseglet, så ingenting kommer inn eller ut, svarer «Trump».

[ I dag er det ett år siden Joe Biden tuppet Donald Trump ut av Det hvite hus. Smilene har stivnet ]

Utropt til den beste Trump-imitatoren

James Austin Johnson ble en del av SNL i høst, og parodierte Joe Biden i den første sendingen i humorshowets sesong nummer 47. Han har tidligere fått mye oppmerksomhet for sine Trump-parodier på sosiale medier – allerede i 2020 utropte Vanity Fair ham til den aller beste Trump-imitatoren.

James Austin Johnson ble en del av SNL i høst. Tidligere har han parodiert Joe Biden. Nå får han mye ros for sin tolkning av Donald Trump. (Skjermdump/SNL/Twitter)

Rosen sitter løst nå også. Johnson hylles for sin Trump-tolkning av blant andre Entertainment Weekly, Vulture og Politico, sistnevnte skriver: Det er uhyggelig likt – bedre enn noen annen Trump-imitasjon vi har sett. Det amerikanske magasinet Mother Jones skriver at SNL endelig har en stor Trump-imitator: «Unnskyld Alec (Alec Baldwin, red.anm.), men lukk øynene dine, og du vil forstå at denne fyren er ekte vare».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen