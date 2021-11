Varsler om økt ventetid på legevakta: – Vi må prioritere akutt hjelp

Nå oppfordrer kommuneoverlege i Drammen, Ingeborg Johannessen, alle til å opptre som de ville gjort i et normalår, og la være å dra på legevakta med lettere infeksjoner.

– Nå er rådene for helsehjelp og når man skal oppsøke lege som i et normalår, og det viktig at man tenker seg litt om før man drar på legevakta. Vi må prioritere akutt hjelp, sier hun.

Samtidig er hun opptatt av at folk må ta kontakt i situasjoner hvor de normalt ville gjort det.

– Vi vil ikke at folk skal bli redde for å ta kontakt. Hovedbudskapet er at luftveisinfeksjoner hos barn skal håndteres likt som i andre år, med unntak av fortsatt noe forsterkede smitteverntiltak. Nå kan man jo også kontakte fastlegen sin på dagtid, sier hun.

– Ikke der at vi har kapasitetsproblemer

Johannessen understreker også at når noen trenger rask hjelp raskt, får de det.

– Kommer det noen som trenger øyeblikkelig hjelp skal de få tilsyn i løpet av 10 minutter. Vi er ikke der at vi har kapasitetsproblemer, men det er en ganske kraftig økning av barn med luftveisinfeksjoner. Det utfordrer kapasiteten på telefon, og gjør at det til tider er lenger ventetid enn vanlig på venterommene, sier hun.

Hun mener også situasjonen har sammenheng med større forekomst av RS-viruset enn i normalår, og derfor ser hun det som naturlig at påtrykket på legevakta er noe større enn normalt.

Fullt flere steder

Andre medier har skrevet om at stor pågang av barn med RS-virus har ført til fulle sykehusklinikker og kø på legevakta flere steder.

NRK skrev 29. oktober at på Haukeland sykehus i Bergen var 25 pasienter innlagt med RS-virus fredag kveld.

– Det er rett og slett fullt her. Det ligger flere barn med samme virus på samme rom, for at vi skal ha plass til alle. Barna er slitne, og noen trenger mat gjennom sonde eller ernæringshjelp på andre måter, sa overlege John Espen Gjøen til NRK.

Han understreket samtidig at de som trenger og får sykehusbehandling kommer ut friske.

Drammen sykehus hadde 14 innlagte, som også er betydelig over normalt.

– Økningen har kommet en-to måneder tidligere enn vanlig. Så vi er allerede nå høyere på kurven enn vi normalt ville vært, sa overlege Thore Henrichsen ved Drammen Sykehus til NRK.