Svarer skolestatsråden: Trenger penger og flere fagfolk

Torsdag publiserte Dagsavisen en sak om at ni av ti elever fikk medhold i mobbesaker klaget inn til statsforvalteren, som er neste instans etter skolen. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sa da at det ikke er bra om mange elever opplever å ikke bli trodd, og at skolen ikke tar det nok på alvor.

Nestleder i skolelederforbundet, Anne-Merete Mærli Hellebø sier det er alvorlig at elever ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø, og uttrykker bekymring for kunnskapsministerens uttalelse om at elever opplever å ikke bli trodd. Hun understreker at det nok likevel kan skje i enkelte saker.

– Loven fastslår at det er elevenes subjektive opplevelse som gjelder, og at skolene sammen med elever og foreldre skal finne de riktige tiltakene. Men om skolen skal jobbe bedre med disse sakene, så blir det snevert å begrense problemstillingen til at elevene ikke blir trodd, sier Hellebø.

Vil ha økonomiske verktøy

Av de 743 mobbesakene som ble klaget inn i første halvdel av 2021, fikk mer enn ni av ti elever og foreldre medhold i klagen. Det er en økning fra 2020.

– Hvorfor har ikke skolen klart å håndtere dette på en bedre måte?

– Det er fordi man ikke får gjennomført riktige tiltak for å løse sakene. Skolene har behov for å styrke laget rundt elevene med flere yrkesgrupper, slik at den totale kompetansen på skolen styrkes. Det skolen trenger er et økt handlingsrom, og da trenger kommunene og fylkeskommuner økonomiske verktøy for å lykkes bedre med jobben, sier Hellebø.

Hellebø setter pris på at kunnskapsministeren ber skoler si ifra om de trenger verktøy, redskaper eller kompetanse, men at det de virkelig trenger er bedre økonomi.

– Skoleledere er presset på tid. Det har kommet mange flere arbeidsoppgaver til rektors kontor de siste årene, men ressursene til ledelsen har ikke blitt utvidet tilsvarende, sier han.

Ønsker flere yrkesgrupper i skolen

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet er enig med kunnskapsministeren om at lærere burde ha mer tid til å følge opp den enkelte elev. Han mener nøkkelordet er gode rammevilkår, slik at det blir mulig for lærere og ledere å arbeide proaktivt og skape gode psykososiale læringsmiljøer.

– Hva trenger dere helt konkret for å oppnå det som Brenna snakker om?

– Vi er opptatt av at det er tilstrekkelig antall lærerutdannede lærere i skolen. De har nødvendig kompetanse for å kunne bygge gode relasjoner og skape trygge læringsmiljøer.

– Også trenger vi flere ansatte fra andre yrkesgrupper i skolen, ikke bare fordi lærerne skal få gjort jobben sin skikkelig, men fordi barn og unge har behov for hjelp fra yrkesgrupper med en annen kompetanse enn det lærere har. I tillegg til spesialpedagogisk kompetanse, er psykososial- og helsefaglig kompetanse en viktig del av laget rundt eleven, sier Skyvulstad.

Vil forebygge, ikke reparere

Forbundssekretær i LO-forbundet Skolenes landsforbund, Lene Merete Bakkedal forteller at de også mener skolene mangler ressurser.

– Vi har grunn til å tro at årsaken til de mange klagesakene er manglende ressurser ute på skolene til å sette tilstrekkelige tiltak ut i livet. Skolene får ikke nok ressurser før Statsforvalteren gir medhold i klagesakene, sier Bakkedal.

– Hvordan kan man forbedre det?

– Skolenes landsforbund vil utfordre politikerne til å prøve en ny medisin: forebygging. Man må slutte å sultefore skoler og barnehager. Det må bli slutt på årvisse kutt i bemanningen.

Hun mener det må sikres godt utdannede ansatte i skolen som har tid til hvert barn. Fagfolk som kan se hele barnet, ikke bare delvise glimt.

– Da trenger vi ikke bare lærere og miljøarbeidere, vi trenger også folk med sosialfaglig kompetanse, ofte titulert som miljøterapeuter.

– Det er klart dette vil koste, men det koster lang mer å satse på reparasjon, som ofte heller ikke virker. Det er på tide å tenke nytt. Det er på tide å satse på forebygging. Det er på tide å lovfeste sosialfaglig kompetanse i skoler og barnehager, avslutter Bakkedal.

Må få tid nok

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til Dagsavisen at hun har stor forståelse for at ledere og ansatte i skolen opplever et høyt arbeidspress, og at de mener at de ikke har ressurser nok til å fange opp og følge opp elever som trenger hjelp og støtte.

– Skolen har over tid fått pålegg og krav som ikke står i stil til verktøykassen og ressursene som de har fått til rådighet. Derfor er jeg opptatt av at vi fremover må gi lærere og ansatte i skolen nok tid til å være til stede i undervisningen, og nok tid til å følge opp hver enkelt elev på en god måte, skriver Brenna i en e-post til Dagsavisen.

– Vi vil blant annet jobbe for å bygge et sterkere lag rundt elevene med flere yrkesgrupper. Det er viktig at alle elever vet om meldeordningen og bruker den når de ikke får nok hjelp av skolen, skriver Brenna.

– Ved å involvere statsforvalteren påvirker det også hvordan kommuner, fylkeskommuner og skoler jobber med sakene. Målet er selvfølgelig at skolene driver godt forebyggende arbeid og klarer å hjelpe elevene raskt, slik at saker ikke vokser seg store og krevende før de blir løst, sier hun.

