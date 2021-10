Lars Berrum: – Det var som å være på en evig dårlig «weed trip»

Det var pandemi og isolasjon. Lars Berrum hadde blitt singel etter mange år, og begynt å jobbe som sykepleier igjen. Han var usikker på hvem han var, nå som han var alene.

Da tok Berrum tak.

– Jeg begynte å lese Nietzsche. Han er opptatt av ærlighet og strenghet mot seg selv, sånn jeg leser han i alle fall. Så jeg bestemte meg for å konfrontere meg selv. Jeg fant ekstremt mange svakheter og løgner.

[ Lars Berrum: – Jeg har involvert alle. Eksen min, den nye kjæresten til eksen Lars Berrum: – Jeg har involvert alle. Eksen min, den nye kjæresten til eksen ]

- Hva hadde du løyet for deg selv om?

– At jeg liker ting jeg egentlig ikke liker. Måten jeg hadde innredet leiligheten min på, for eksempel. En designerstol fra 70-tallet. En monsteraplante og en krakk. Her er jeg påvirka. Dette er ikke meg.

[ PS: Vil du har mer podkast på øret? Få en oversikt over alle Dagsavisens podkaster her ]

Prosessen ble til forestillingen «Amor Fatigue – et helt vanlig standupshow med Nietzsche som rød tråd». Der dukker både eksen og hennes nye kjæreste opp.

I podkasten forteller han også om en vanskelig periode da han var yngre.

– Jeg gikk på en smell da jeg var 24. Hadde panikkangst og ble utbrent. Jeg var føkka et helt år. Festa for mye, jobba for mye. Plutselig sa det stopp. Det var som at alt ble sletta inni kroppen min. Som å være på en evig, litt dårlig «weed tripp».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen