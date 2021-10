Politiet etterlyser konkret vitne etter Kongsberg-drapene

På en pressekonferanse torsdag sa politiinspektør Per Thomas Omholt at den siktede gjerningsmannen, Espen Andersen Bråthen, skal ha skutt mot dette vitnet fra inngangen til Coop.

– Vi har fått høre fra et annet vitne at denne mannen skal ha sagt at han følte han ble skutt etter med pil og bue, sier Omholt.

Han sier politiet håper vitnet tar kontakt så raskt som mulig. På spørsmål om hvorfor dette vitnet er interessant, svarer politiinspektøren:

– Mest sannsynlig er dette en fornærmet i saken, og vi vil sørge for at de fornærmede har de rettighetene de fortjener. Han kan også ha informasjon i saken som er interessant for politiet.

Nytt avhør av siktede

Politiinspektøren kunne også torsdag opplyse at Bråthen nå er medisinsk avhørbar og er avhørt på nytt.

Siktede ble i etterkant av voldshendelsene overlatt til helsevesenet, og politiet mente han ikke var i en tilstand der det var mulig å avhøre ham ytterligere utover de innledende avhørene like etter pågripelsen.

– Vi har tatt et kort avhør i dag, men ønsker ikke å slite ham ut og håper å kunne fortsette i morgen. Det blir flere korte avhør fremover hvis det går slik vi håper, sier Omholt.

Han sier siktede har forklart seg godt og detaljert om onsdagens hendelser. Fremover vil avhørene i større grad dreie seg om siktedes historikk, samt motiv og hensikt med drapshandlingene onsdag forrige uke.

Politiet kan ikke opplyse om hva den siktede har sagt under dagens avhør.

Skjøt mange steder

Ifølge Omholt begynte Bråthen å skyte piler mot folk allerede i det han forlot sitt hjem onsdag kveld. Han fortsatte å skyte da han kom fram til Coop-butikken like i nærheten, og han skjøt enda flere piler etter at han rømte ut en nødutgang da politiet kom til stedet.

– Vi vet ikke eksakt hvor mange piler som ble skutt til sammen, men det var forholdsvis mange, sier Omholt.

Da han kom til Hyttegata, der drapene skjedde, hadde han imidlertid lagt fra seg eller mistet buen og pilene. Politiet sier flesteparten av de drepte ble drept i sitt eget hjem.

– Men hvor mange som ble drept i eget hjem og hvor mange som ble drept i det offentlige rom vil vi foreløpig ikke si noe om. Det er fortsatt noen vitner vi ønsker å avhøre, sier Omholt.

Utelukker ikke terrormotiv

Politiet har uttalt at hypotesen om at siktede hadde et terrormotiv, har blitt svekket i løpet av etterforskningen, og at hovedhypotesen er at bakgrunnen var sykdom.

Men de vil fortsatt ikke utelukke at Bråthen kan ha hatt til hensikt å skremme offentligheten med det han gjorde. Dette vil bli sentralt i avhørene fremover.

– Dette er fortsatt en hypotese, men så langt er ikke den styrket. Det er ikke styrket at det er en terrorhensikt. Men siden så mange har blitt drept er det naturlig for oss å undersøke enda grundigere, sier Omholt. Han legger til at spørsmål om konvertering til islam er ytterligere svekket.

I alt fem personer ble drept og tre personer ble skadd i hendelsene i Kongsberg. Bråthen har erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt stilling til straffskyld. Han er varetektsfengslet i fire uker, og han blir underlagt en fullstendig judisiell observasjon for å avklare om han var tilregnelig eller ikke på handlingstidspunktet.

Resultatet av denne undersøkelsen ventes å være klart innen to-tre måneder.

Snakket med mer enn 200 personer

Politiet har snakket med rundt 200 personer i forbindelse med saken. 90 av dem er formelt avhørt som vitner, og elleve er formelt avhørt som fornærmet.

Omholt utelukker ikke at det kan være flere personer som vil få status som fornærmet i saken.

Han sier det fortsatt gjenstår betydelig etterforskning, blant annet knyttet til analyse av digitale spor og ytterligere avhør av siktede.

– Alle forhold rundt anskaffelse av våpnene som ble benyttet vil også være sentralt i etterforskningen, i tillegg til siktedes historikk, sier Omholt.

Han sier det også blir ytterligere avhør av fornærmede i saken, blant annet for å avklare hvilken strafferettslig paragraf som skal benyttes i de enkelte tilfellene.

– Det skal gjennomføres ytterligere avhør av fornærmede, blant annet for å kartlegge hvor de fornærmede befant seg, med tanke på nærhet til siktede, pilene som ble skutt og de våpen han hadde tilgjengelig, opplyser Omholt.

