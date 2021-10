Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Av Cathrine Kahrs, FriFagbevegelse

Rebekka Kronstad Henriksen (33) er hjemme i foreldrepermisjon med datteren Sarah på tre måneder. Hun er siste tilskuddet til familien på fem.

Til vanlig jobber Henriksen på en institusjon for ungdommer. Der jobber hun vakter på to eller tre døgn i strekk, i medleverturnus. Da bor hun sammen med ungdommene og er en omsorgsperson for dem.

– Det er ungdom som trenger hjelp, omsorg og bistand til å møte voksenlivet. Det er ganske variert hvilke ungdommer vi treffer på og hva de trenger hjelp til, forteller Henriksen.

Nå er jobben hennes å gi datteren en best mulig start på livet. For Henriksen betyr det å amme Sarah så lenge som Helsedirektoratet anbefaler, til hun er minst ett år gammel.

Turnusen gjør amming vanskelig

Når lille Sarah er omtrent sju måneder gammel, er permisjonen til Henriksen over, selv om hun tar hele fellesperioden som hun og mannen kan dele fritt.

Dagens foreldrepermisjon er delt i tre deler, med like mange uker til mor og til far eller medmor, og en felles del som foreldrene deler som de ønsker. For at mødre skal kunne fortsette å amme barna sine når de skal tilbake på jobb, har de rett på ammefri, ifølge Arbeidsmiljøloven. De kan ta fri når som helst i løpet av dagen, også ved begynnelsen og slutten av arbeidsdagen.

Men jobben til Rebekka gjør dette vanskelig å få til i praksis.

– Jeg jobber over flere døgn. Det gjør at det er vanskelig å bare ta fri en time på begynnelsen og slutten av en vakt. Jeg må ha fri flere ganger midt i en økt. Og det er ganske uforutsigbart på arbeidsplassen min når jeg kan ta fri. Ungdommene har noen behov som gjør at du ikke bare kan gå og amme. Og så har du en makker som da må gjøre arbeid for to, forklarer Henriksen.

I tillegg ligger arbeidsplassen mer enn en og en halv times kjøring fra Voss, der hun og familien bor. Det gjør det vanskelig for far å levere babyen til mors jobb for å få melk.

– Da hadde han jo bodd i bilen! Så han har ingen reell mulighet til å komme og levere henne til ammefri, sier Henriksen.

Det er også det å skulle være borte så lenge av gangen, som gjør at hun ikke ønsker å gå tilbake på jobb når den betalte permisjonen er over.

[ Fikk du med deg denne episoden? Tord (22) er på vei inn i bransjen som «alle» vil bli kvitt ]

– Føler ikke at det er likestilt

Løsningen blir at Rebekka tar ulønnet permisjon i flere måneder, til datteren begynner i barnehagen.

– Det blir jeg som må ta ulønnet så lenge det er jeg som ammer. Og det er jeg som kommer tilbake igjen i jobb uten rettigheter. Så jeg føler jo ikke at det er likestilt, sier Henriksen.

Hun er langt fra alene om å velge ulønnet permisjon. Navs siste oversikt viste at 30 prosent av mødrene tok ulønnet permisjon i 2017. Andelen hadde økt med 66 prosent på ti år.

Men å ta ulønnet permisjon har en kostnad. Disse mødrene taper både lønn og pensjon. I tillegg går de glipp av feriepenger, sånn at det merkes på økonomien året etter. De kan også miste retten til sykepenger når de er tilbake på jobb.

[ Les og lytt også til denne: Ahmad kom fra Pakistan for 50 år siden. Yrkesutdanningen ble gull verdt ]

Arbeidslivets ansvar

Mari Teigen er leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Hun sier at ulike måter arbeidslivet er organisert på, har betydning for muligheten for å ta foreldrepermisjon og ammefri.

– Mye av likestillings- og velferdspolitikken har passet best for et A4-tilpasset arbeidsliv. Turnusarbeid, offshore og så videre, er mer problematisk, sier hun.

Hun mener det er urimelig at hver enkelt av disse mødrene må løse problemet på egen hånd. Arbeidslivet bør ta ansvar for å legge til rette for de løsningene som mødrene trenger, sier hun.

– Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har plikt til å legge til rette, slik at folk får livene sine til å gå opp, sier Teigen.

Den nye regjeringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil beholde tredelingen av foreldrepermisjonen. I tillegg vil de sikre mor mulighet til å amme i tråd med helsefaglige råd. Det skriver partiene i sin regjeringsplattform.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen