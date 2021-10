Erna om å gå av: – Jeg kommer ikke til å savne mangelen på frihet

– Det jeg kommer til å savne minst, er den mangelen på frihet som du har som statsminister. Du kan bevege deg rundt akkurat hvor du vil, uten at det kjører en svart bil i sakte fart bak deg, eller at det går noen livvakter to skritt bak. Du har en form for frihetsinnskrenking som kan oppleves som litt utfordrende. Du venner deg til det, men gleder meg til å få min egen frihet tilbake. Jeg kommer ikke til å savne mangelen på frihet, sier Solberg til Dagsavisen.

Saklig melding

Og så enkelt er det å gå av som statsminister i Norge: Du går opp på talerstolen etter at finansministeren har holdt sin siste finanstale, slår fast at det har vært et valg som gir et nytt flertall, og sier saklig at nå går du. Men man kunne likevel se på Solberg ansikt at hun tross alt syns det var litt sterkt å gå de få skrittene opp til talerstolen. Mange smilte til henne på vei opp, men med ett kom det et alvor over salen, og det ble helt stille i Stortinget.

– President, stortingsvalget 2021 har gitt som resultat at det foreligger et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering, sa Solberg i en ytterst saklig og informativ tone..

– Jeg vil derfor i statsråd i dag klokken 1300 legge fram min søknad om avskjed for regjeringen. Jeg råder Hans Majestet kongen om å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, da han er statsministerkandidat for de to partiene som skal danne regjering, sa Solberg.

Jeg har jo evne til å finne glede i både små og store ting. — Erna Solberg, avtroppende statsminister

– Vemodig

Etterpå, i vandrehallen, sa Solberg at det var vemodig, det å gå av etter åtte år som statsminister.

– Det er jo vemodig å ta farvel med folk i embetsverket, og med kolleger i regjeringen som jeg har jobbet tett og intenst sammen med i mange år, sa Solberg.

– Dette er folk du liker og klemmer og har blitt kjent med. Men nå skal de serve noen andre, slo hun fast. Overfor Dagsavisen ga hun uttrykk for at det slett ikke kom til å bli en stor overgang å gå fra å være sjefen i regjeringen, til et vanlig medlem av Stortinget de neste fire årene.

– Hadde jeg gått av som statsråd, og ikke vært partileder, hadde det nok vært litt tyngre. Jeg skal jo jobbe med mye av det samme, og lede Høyres stortingsgruppe. Men dette har jeg gjort før, og jeg har jo evne til å finne glede i både små og store ting, sa Solberg.

– Den største forskjellen på å være i regjering og det å være stortingsrepresentant, er embetsverket, som hjelper med faktaopplysninger og gir deg inputs til saker. I Stortinget må du jobbe hardt og lese selv. Men det har jeg gjort før, og det ser jeg fram til å gjøre igjen. Det tror jeg går fint, sier Solberg.

