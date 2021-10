– Dette er en ufattelig tragedie som preger et helt område. Alle kjenner alle på Mortensrud, sier filmskaper og aktivist Adel Khan Farooq, om drapet på Mortensrud.

Adel Khan Farooq. Dokumentarfilmskaper og forfatter fra bydel Søndre Nordstrand. Her ved utgivelsen av romanen «Mine brødre» i 2016. (Mimsy Moller)

Fredag døde en 20-årig mann av skadene etter en skyteepisode på Mortensrud torsdag. Politiet etterforsker saken som drap.

Politiet fikk melding om skytingen, som skjedde utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel, klokken 22.22 torsdag kveld. Vitner på stedet meldte om at det var skutt flere ganger.

– Dette skjedde ved min gamle ungdomsskole, så det kommer ekstra nært meg. Det er sjokkerende at unge mennesker blir tatt livet av med skytevåpen på åpen gate der jeg vokste opp, sier Farooq, som understreker at han ikke kjenner mannen som ble drept, eller vet hva som har skjedd.

Driver filmverksted for ungdom i bydelen

Farooq kommer selv fra Mortensrud, og har bakgrunn som journalist og filmskaper. I 2016 skrev han oppvekstromanen «Mine brødre», der hovedpersonen er en ung norsk-pakistansk gutt på Mortensrud som dras mot radikale islamistiske miljøer. Han har jobbet med flere filmprosjekter som handler om utenforskap og ekstremisme. De siste par årene har han drevet filmworkshops for ungdommer fra Holmlia og Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand.

– Som filmskaper er jeg opptatt av å gi barn og unge på Søndre Nordstrand muligheter. De ønsker å bli sett og hørt. Men de har ikke familier med nettverk som kan skaffe dem jobber. De trenger noe å sette på CV-en.

– Det er mange flotte ungdommer på Mortensrud. Jeg får henvendelser fra ungdom på Mortensrud hver uke som vil lære å lage film, som har historier de vil fortelle. Men de føler seg stigmatisert fordi de kommer fra Mortensrud. En hendelse som dette gjør at Mortensrud blir enda mer stigmatisert, mener Farooq.

Alvorlig etterforskning

På en pressebrifing fredag morgen sa leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, at politiet forberedte seg på å stå i en svært alvorlig etterforskning.

Oslo 20211008. Person skutt på Mortensrud. Fredag kveld er det lagt ned blomster og lys på åstedet ved Lofsrud skole (Trond R. Teigen/NTB)

– Dette er alvorlig nettopp fordi det skytes i det offentlige rom i et område hvor det befinner seg mange unge barn og voksne. Det skjer i høstferien hvor man er ute, sa Metlid, ifølge NTB.

Politihelikopter og hundepatruljer ble satt inn i letingen etter en eller flere mistenkte i saken. Fredag kveld var fortsatt ingen personer pågrepet.

Kriminelle gjenger

1. nyttårsdag 2020 ble en ung mann skutt ned og drept på Prinsdal, i samme bydel, Søndre Nordstrand. Adel Khan Farooq kjente den drepte. Fire menn er nå dømt for drapet og medvirkning til drapet, hovedmannen fikk 13 års fengsel, og aktor karakteriserte drapet som «en ren henrettelse». Politiet mente drapet hadde sammenheng med konflikter mellom kriminelle gjenger på Søndre Nordstrand.

Oslo 20200111. En mann i 20-årene ble skutt og drept i Prinsdal natt til lørdag. Krimteknikere undersøker åstedet. (Terje Pedersen/NTB)

– Når dette skjer igjen, med unge menn i samme bydel, får det alarmklokkene mine til å ringe. Vi må ta inn over oss alvoret i situasjonen, sier Adel Khan Farooq. Han synes utviklingen i bydelen har vært urovekkende.

– Jeg blir trist. Jeg føler meg motløs når sånt som dette skjer. Og jeg blir bekymret for dem som vokser opp på Mortensrud nå, sier Farooq, om skyteepisoden som endte med døden for den unge Mortensrud-mannen.

– Nå må vi spøre oss om: Hvorfor skjer dette? Hvorfor blir unge mennesker eksponert for våpen? Hvor kommer våpnene fra?

– Da jeg vokste opp på Mortensrud, var det flere muligheter for ungdom i bydelen, vi hang med hverandre på tvers av minoritetsgrupper. Bydel Søndre Nordstrand blir mer og mer segregert, sier Farooq.

– Ungdom på Mortensrud føler seg ikke sett og hørt. De føler seg ikke som en del av Norge. Og det er skummelt. De søker på stillinger, men når arbeidsgiver hører at de kommer fra Mortensrud eller Holmlia, får de ikke jobb. De blir frustrert, de har ikke jobb, de har ikke penger – til slutt er det eneste de kjenner livet på gata, der samfunnets normer ikke gjelder. Dette er en tikkende bombe.

– Og når de føler seg utenfor, dyrker de utenforskapet. Men de ser ikke selv konsekvensene av å dyrke utenforskapet.

Trenger et sted å være

Til Aftenposten forteller rektor ved Lofsrud skole at det var en ansamling ungdom ved skolen da drapet skjedde «som holder seg på forskjellige steder, som ofte blir jaget rundt. De trenger et sted å være. Da ender de ofte opp med å være der mange kan sitte samlet, som på skolen», forteller rektoren.

– Politikere poserer på Mortensrud for å sanke stemmer, så skjer det ikke annet enn at de sender inn mer politi. Vi har allerede mye politi på Mortensrud. Så kan man alltids diskutere politiets metoder, men de prøver å gjøre noe med situasjonen. Problemet er at politiet må drive brannslukking, sier Adel Khan Farooq.

– Det som trengs er ressurser til å skape et oppvekstmiljø med muligheter for ungdom, med steder der voksne og unge kan møtes. Det er ingen møteplasser på Mortensrud, det er ikke et bibliotek der, det har først vært snakk om svømmehall der, så flerbrukshall, ingenting blir det noe av.

– Mange frivillige i nærmiljøet gjør en fantastisk jobb, som festivalen Mortensrud Manifest, og Klemetsrud Idrettslag. Men vi kan ikke drive en bydel på frivillig basis. Vi trenger ressurser og vi trenger forpliktelser fra Oslos politikere, understreker Adel Khan Farooq.

