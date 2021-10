Åpner opp i podkast: – Jeg kunne kjefte hvis jeg ikke fikk det som jeg ville

Daniel Kvammen slipper snart sitt tredje album, «Guta som gret». I Dagsavisens podkast «Ses der» forteller han om hvordan de maskuline idealene har kommet i veien for å snakke om følelser.

– Plata er et opprør med at jeg ikke er så flink til å snakke om det vanskelige som jeg trodde. Og for min del har det vært en lang prosess å kunne være åpen om å ha det vanskelig noe annet sted enn i låtene mine.

Hør hele samtalen med Daniel her:

En av åpenbaringene kom da de trodde faren hans var alvorlig syk.

– Jeg ser det jo, på det tidspunktet, at han er veldig redd. Men han skal ikke innrømme det et sekund. Ikke ett jævla sekund skal noen få vite: jeg er redd for å daue.

Kvammen tror kanskje noe av det har gått i arv. Det litt distanserte møtet med vanskelige følelser. En slags stolthet i at «jeg er ikke en sånn en som blir veldig lei meg av ting».

Da han fikk sitt musikalske gjennombrudd i 2019, tok oppmerksomheten og farten rundt han overtaket.

– Jeg var ganske bestemt i jobbsammenheng. Jeg kunne kjefte på folk hvis jeg ikke fikk det som jeg ville. Sikkert fordi jeg var veldig stressa, jeg kunne bli ordentlig sint, liksom. Jeg tror det var fordi jeg var redd. Jeg tror egentlig alt sinne bunner i frykt.

Selv om den perioden var tung, er han opptatt av å understreke at det var verdt det.

– Musikk-karrieren er virkelig det råeste som har skjedd meg. Jeg ville aldri bytta det mot noe.