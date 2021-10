«Verdens smarteste» hunder kan lære navnene på mer enn 100 leker

Ungarske forskere har brukt mer enn to år på en verdensomspennende søken etter hundene som har størst talent for å gjenkjenne navn på ulike leker, skriver The Guardian.

Seks border collier kvalifiserte seg til studien etter å ha bevist at de kunne navnene på over 28 leker. Blant dem var norske Whisky på sju år, ungarske Max, brasilianske Gaia, hollandske Nalani, Squall fra USA og Rico fra Spania. Kun en liten andel border collier er i stand til å lære så fort, men gjennom Genius Dog Challenge er det avdekket at flere hunderaser, deriblant tysk gjetehund, har lignende egenskaper.

– Disse begavede hundene kan lære navnene på leker i et oppsiktsvekkende tempo, sier lederen av forskningsteamet, Claudia Fugazza ved Eötvös Loránd universitet i Budapest til avisa.

Sammenlignes med Mozart

I sin forrige studie fant de at hundene kunne lære navnet på en leke etter kun å ha hørt det fire ganger. Så kort læringstid hjalp imidlertid ikke hundene med å innprente navnene i langtidsminnet.

I den ferskeste studien var hundeeierne gitt i oppgave å lære hundene seks, og deretter tolv lekenavn på én uke.

– Det var ikke mye til utfordring for disse talentfulle hundene. De kunne enkelt lære elleve, tolv leker, sier dr. Shany Dror.

Det læringstempoet kan sammenlignes med spedbarn på rundt 18 måneders alder, og hundene kunne også huske navnene ved nye tester én eller to måneder senere.

I et intervju med The Guardian i fjor, fortalte forskningsleder Fugazza at:

– Vi kan si at det er mange gode musikere blant mennesker, men Mozart var på en måte annerledes. Dette er noe av det samme.

Eieren: – Selv sliter jeg med å huske navnene på dem

Norske Whisky var seks måneder gammel da eier Helge O. Svela kjøpte en museleke og en liten ball.

– Jeg tok musen og kastet den på gulvet, og sa «hent musen», sa Svela til TV 2 i mars i fjor.

Flere forsøk senere så hadde Whisky lært hvilken leke som var musen, og deretter ekspanderte repertoaret. I mars i fjor kunne hunden navnet på 91 leker. I januar året etter kunne Svela fortelle Framtida junior at Whisky kunne navnet på flere enn 110.

– Jeg hadde lest at noen border collier kunne lære seg navnet på gjenstander, men det er utrolig at Whisky har lært seg så mange. Selv jeg sliter med å huske navnene på dem, sa Svela til TV 2.

Whisky er flere ganger blitt omtalt i internasjonale medier, og New York Times er blant avisene som har skrevet lengre artikler om hundens prestasjoner. Der fortalte Fugazza at Whiskys prestasjoner er ekstra imponerende i og med at eieren Svela ikke er en hundetrener. Svela har imidlertid skrevet boken «Da han møtte hund».

