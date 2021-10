Nå kommer regninga etter regnfulle dager i Oslo: - Kan oppdage skadene sent

Det har vært mye regn siste uken, men skal vi tro forsikringsselskapene har folk flest tatt værvarselet på alvor. Pressekontakt for skadeforsikring og naturskade i Finans Norge tror ikke det ligger an til noen rekord i antall skademeldinger. Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon.

– Hos oss meldes tallene fra forsikringsselskapene inn på etterskudd. Været var godt meldt, så folk flest har nok vært forberedt. Det er nok ikke sikkert det sprenger rekorder denne gang. Men det har nok blitt flomskader, elver har gått over sine bredder og vann har trengt inn utenfra.

Vind og vann

Pål Rune Eklo i Gjensidige forteller at de har fått inn 259 skademeldinger på eiendom så langt. 26 av dem vindskader, de resterende 233 er vannskader. 60 av disse i Oslo.

Gjensidige skademeldinger Nedbør, flom, tilbakeslag: 1. oktober - 4. oktober (Gjensidige)

–Så langt ser det ut som at det har gått bedre enn fryktet, men vi forventer en del flere skader de kommende dagene, spesielt med tanke på at det har regnet over store områder. Det er også en del områder med tett befolkning. Folk fikk god og tidlig varsling, både fra oss og fra meteorologene.

Etterslep

I løpet av helgen har Gjensidige sendt ut nærmere 150 000 uværsvarsler på SMS til sine kunder. Det er ifølge forsikringsselskapet ny rekord.

Forsikringsselskapet If har også fått mange henvendelser siste dagene. Sigmund Clementz i If anslår til NTB at de vil passere 200 skademeldinger i løpet av tirsdagen.

– Det er alltid et etterslep. Folk kan komme hjem fra hytta eller ferie og oppdage skadene sent. Men i neste uke tror vi at det meste er meldt inn, sier Clementz.

Flertallet av skadene If har fått meldt inn fra forsikringskundene er relativt små, med skadeanslag på noen titusen kroner per skade. Det er imidlertid også en del kjellere som har fått omfattende skader. Å sette i stand en innredet kjeller med bad kan raskt komme opp i 300 000-400 000 kroner, opplyser If.

Mer normalt

Før helga kom Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) med flomvarsel på Østlandet. NVE har nå nedgradert alle helgens farevarsel til grønt nivå. Det er fremdeles mye vann i utsatte vassdrag, men det er ikke lenger flomvannføring, opplyste de tirsdag på sine nettsider.

Og det unormale været er i ferd med å roe seg, ifølge Meteorologisk Institutt. Vakthavende meteorolog Pernille Borander sier til NTB at været nå går mot mer normalt oktobervær.

– Det startet veldig vått på Østlandet og Sørlandet denne uka, mens det var veldig varmt i Nord-Norge. I resten av uken og helgen blir det heller Vestlandet og Nord-Norge som får litt regn, mens det stort sett er på den tørre siden på Østlandet og Sørlandet, sier hun.