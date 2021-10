Korona kan gi diabetes

Covid-19 kan gi betennelse i noen av cellene i bukspyttkjertelen som lager insulin. Det kan være svaret på hvorfor noen utvikler diabetes etter koronainfeksjon, mener forskerne i to ulike studier, ifølge avisa The Guardian.

Insulin er med på å regulere blodsukkeret i kroppen. Da forskerne infiserte insulin-produserende celler i bukspyttkjertelen med koronavirus, produserte cellene mindre insulin. Cellene produserte også lavere doser av ulike hormoner som bukspyttkjertelen normalt står for.

At en del utvikler diabetes enten mens de gjennomgår en covid-infeksjon, eller kort tid etter, har vært kjent lenge. Det nye er en mulig forklaring på hvorfor.

– Vi kaller det «transdifferensiering», forklarte professor Shuibing Chen ved Weill Cornell Medicine i New York ved den årlige samlingen til den europeiske organisasjonen for diabetesstudier. Dette ifølge The Guardian.

– I stedet for at disse cellene [i bukspyttkjertelen] produserer masse insulin, endrer de seg på cellenivå, og begynner å blande ulike hormoner.

Ifølge forskerne er det ennå uklart om diabetes som følge av koronainfeksjon er kronisk eller forbigående.

– Vi vet imidlertid at en del pasienter som hadde veldig ustabile blodsukkernivåer da de var på intensiven med covid-19, i noen tilfeller gikk tilbake til normale nivåer etterpå, sier professor Chen til The Guardian.

Parallelt med dette jobber italienske forskere ved Universitetet i Siena med å se på om pasienter som allerede har diabetes, får større skader på bukspyttkjertelen dersom de i tillegg får korona.

– Det er mulig at de insulinproduserende cellene hos pasienter som allerede har diabetes eller prediabetes, lettere angripes av virusinfeksjoner, fordi disse cellene allerede er betente, sier professor Francesco Dotta ved Universitetet i Siena til The Guardian.

Doktor Lucy Chambers, som er leder i den britiske Diabetesforeningen, er tydelig på hva som er den beste forsikringen mot diabetes som følge av koronainfeksjon:

– Ta vaksinen, inkludert eventuelle ekstra doser når disse tilbys. Det er den beste beskyttelsen, sier hun.

