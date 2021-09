Helene og gutta og Birgit

Hvem: Helene Spilling (24)

Hva: Norgesmester i standarddans åtte år på rad. Har vunnet 17 NM-gull.

Hvorfor: Proffdanser i årets sesong av «Skal vi danse», der hun danser med TV 2s sportsanker Simon Nitsche.

Du høres andpusten ut?

– Ja, jeg har bare en liten pause i treninga. Vi har fortsatt litt igjen før lørdagens sending.

Det er bra du kan ta deg tid til å svare på viktige spørsmål fra oss journalister om romanseryktene og sånn …

– Romanseryktene, ja. Nei, det er ingenting å svare på. Vi er bare venner. Det er det som er sannheten.

Simon var faktisk intervjuet i denne spalten tidligere denne uka, og han måtte også svare på det spørsmålet. Vet du hva han svarte, da?

– Nei. Fortell?

Han svarte at dere var venner, han også … Kjedelig nok. Men hva skjer med at du blir koblet til alle du danser med? I fjor var det heftige spekulasjoner rundt deg og Nate Kahungu.

– Ifølge folket blir jeg sammen med alle jeg er med. Det er vel fordi jeg er singel.

Skal vi danse - program 12 - Finale 2020 Nate Kahungu og Helene Spilling i fjorårets finale, der de endte på en andreplass. (Espen Solli / TV 2/TV 2)

Og Dagbladet skrev at du og Birgit Skarstein var kjærester?

– Ja, det var jo litt artig, da.

Men er det lett å bli forelsket i dansepartneren sin?

– Det tror jeg er veldig individuelt. Men man tilbringer mye tid sammen, og man har jo mange oppturer og nedturer sammen. Det er mange profesjonelle par som er sammen. Men det tror jeg også er fordi man ikke har tid til noe annet, man har ikke noe liv utenom dansingen. Så det er mer lettvint, rett og slett.

Hvordan er det produksjonen setter sammen danseparene, egentlig?

– Det er jeg ikke hundre prosent sikker på, men de vurderer vel alle deltakerne, og finner ut hvem som passer best sammen, både når det gjelder ting som høyde og personlighet. Men du kan få en dansepartner som er mye eldre enn deg selv, for eksempel. Det viktigste er kjemi, siden man skal være mye sammen utover høsten.

Har det skåret seg mellom parene noen gang?

– Det vet jeg ikke, men det vil jeg nok tro at har skjedd i løpet av de 17 sesongene «Skal vi danse» har vært.

Er ikke dere proffdansere redde for å få, uten å nevne noen navn, ei skikkelig kråke på dansegulvet, uten noe som helst rytme i kroppen?

– Man kan jo være litt bekymret for det, selv om man er med her for gøy. Jeg har et veldig sterkt konkurranseinstinkt, da, så ja, jeg grugledet meg litt i sommer. Men man kan også få en kjendis som er dritgod, men som man ikke kommer overens med. Så det viktigste er at kjemien stemmer.

Hvordan klarer kjendispartneren din seg, da?

– Han klarer seg veldig bra, synes jeg. Jeg har vært veldig heldig, han har et lite dansetalent. Vi kommer også godt overens, så min høst er veldig morsom.

Skal vi danse - Program 02, 04. september 2021 Simon Nitsche og Helene Spilling. (Thomas Andersen / TV 2/TV 2)

Hva er det vanskeligste å lære kjendisene?

– Det er så mange regler og forskjellige bevegelser som skal komme på plass.

Hvordan ble du så god?

Jeg har vært veldig dedikert. Hele min ungdomstid gikk med til å trene, jeg var aldri med på bursdager eller fester. Du ofrer en hel del for å komme på et sånt nivå. Og så flyttet jeg til Litauen.

Ja?

– Og der ble jeg enda bedre. De har en helt annen treningskultur og disiplin. Der sender de deg ut av treninga hvis du ikke kan det du skal kunne. Da kan du bare gå.

Brutalt?

Ja, men jeg er veldig glad for at jeg dro.

Hvordan får man jobben i «Skal vi danse», egentlig?

– Jeg fikk tilbudet da jeg kom tilbake fra Litauen. Når man er på et høyt internasjonalt nivå, blir man liksom bare spurt.

Men du, er det ikke litt irriterende at noen av kjendisene blir så gode på kort tid?

– Ja, og nei. Det er litt frustrerende at noen bare har et talent, og har det i seg. Men det er også veldig gøy, jeg unner all å få det til. Så litt irriterende, men også sykt kult.

Vi tar de faste spørsmålene. Hvem var din barndomshelt?

– Yulia Zagoruychenko så jeg veldig opp til som barn. En utrolig flott latindanser. Ironisk nok ble jeg standarddanser, da.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser ikke, så jeg kan ikke si noen, egentlig.

Jeg så forresten deg og Birgit på «Alle mot alle». Hvordan gikk det?

– Det gikk ikke så bra, men vi hadde det gøy, da. Jeg er ganske dårlig på quiz. Jeg har satset på dans, og studert masse danseteknikk. Politikere i USA er ikke helt min interesse.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å danse, å bevege kroppen, å uttrykke seg uten ord. Og å ha folk rundt meg som vil meg vel.

Alle profesjonelle idrettsutøvere sier at de aldri hadde klart det uten støtten hjemmefra. Er det sånn for deg, også?

– Ja, jeg hadde aldri kommet dit jeg er i dag uten foreldrene mine. Også besteforeldrene mine har støttet meg veldig, og kjørt og hentet meg til konkurranser og treninger.

Simon Nitsche og Helene Spilling, her i en Jive. (Espen Solli / TV 2/TV 2)

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg på fest.

Danser du på fest?

– Ja.

Tør andre å danse, da? Jeg hadde aldri turt å danse hvis du var der.

– Jeg opplever det, ja. At folk sier de ikke vil danse når jeg er der. Men jeg bedømmer jo ingen på fest!

Siste spørsmål, hvem ville du stått fast i heisen med?

– Birgit Skarstein.

Men bor ikke dere sammen, da?

– Jo. Men hun er så positiv og løsningsorientert. Hadde den heisen stått fast, og vi aldri noen gang kom oss ut av den, ville hun fortsatt tatt det med et smil.

