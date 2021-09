Fylkesleder i Ap: – Skuffet over at SV valgte å gå

– Jeg er skuffet over at SV har valgt å gå ut av dette. Jeg tror det hadde vært bra med en flertallsregjering. Men jeg er ikke skuffet over Jonas, svarer Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, på spørsmål fra Dagsavisen om hva han syns om at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke greide å fikse en flertallsregjering.

Flere politiske kommentatorer har etter SV-exiten onsdag hevdet at dette er stort nederlag for lederskapet til den gamle diplomaten Støre. «Støre mislyktes med å ta ledelsen. Han får ikke med seg både SV og Senterpartiet. Dermed mister han fordelen det gir å ha en flertallsregjering», skriver for eksempel Aftenpostens Kjetil Alstadheim. Men Oslo Aps Frode Jacobsen mener at det ikke var så mye mer Støre kunne gjort, og at det er «merkelig» å legge skylda på ham og Ap.

– Vi må bare respektere det valget SV har tatt. De gikk fra forhandlingsbordet. Jeg føler meg sikker på at Jonas ivaretar Aps interesser på en god måte. Den regjeringen vi forhåpentligvis får snart, ledet av Ap, vil føre en god politikk på området som fordeling, miljø og klima, mener han.

[ SV-topp om stans i oljeleting: – Vi kommer ikke til å gi opp den kampen ]

God stemning i Hurdal

Flere av Aps fylkesledere sitter også i Aps stortingsgruppe, som samme dag som SV gikk ut raskt ga sin tilslutning til å forhandle videre med bare Senterpartiet. På et pressetreff på Hurdalsjøen Hotell torsdag forsikret både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ifølge NTB at regjeringsforhandlingene går bra, og at «stemningen er god».

– Vi har satt ordentlig fart på den prosessen. Vi har høy aktivitet og produksjon av det som skal bli plattform, sa Støre, som håper at plattformen blir klar innen statsbudsjettet legges fram for Stortinget 12. oktober. Da kan regjeringsskiftet i teorien skje fredag 15. oktober.

[ Ny regjering kan være klar om to uker: – Vi jobber og står på ]

Ingen drømmeregjering

Men det blir altså ikke Ap og Støres drømmeregjering som kommer ut på Slottsplassen, med flertall og to partier med i koalisjonen. Skuffelsen over dette preger fortsatt Aps partiorganisasjon rundt om i landet.

– Det er skuffende at SV trekker seg og at vi ikke gjennomfører det planlagte rødgrønne prosjektet, skriver Aps fylkesleder i Finnmark, Kristina Hansen, i en tekstmelding til Dagsavisen.

Hun understreker at Finnmark Ap ga sin fulle tilslutning til strategien om en rødgrønn flertallsregjering, og mener valgresultatet klart viser at det var en slik regjering folk helst ville ha. Hun vil likevel gi støtte til forhandlerne i Hurdal om å få til en mindretallsregjering med Sp.

– Det var veldig synd at vi ikke fikk til en rødgrønn regjering med SV med på laget, skriver også Nordland Aps leder Mona Nilsen.

– Jeg er likevel sikker på at det er mange viktige politiske saker som den nye regjeringen og SV kan bli enige om framover, skriver hun.

[ Kaski: – Vi opplevde at kun SV skulle gi ]

Dør på gløtt

Også Østfold Aps leder Stein Erik Lauvås sier til Dagsavisen at han syns det er synd med SV-exit, men minner om SV-leder Audun Lysbakkens ord etter bruddet om at de holder døra på gløtt for regjeringsdeltakelse seinere.

– De sa de kunne være klare til å danne regjering på et seinere tidspunkt. Vi skal nok også få til gode løsninger i Stortinget sammen med SV, og sammen med Sp når vi nå forhandler videre. Men vi i Ap har jo hele tiden hatt en åpen dør for SV. Det har ikke endret seg, sier Lauvås, men legger til:

– Jeg har sagt det hele veien: Det beste hadde vært om vi greide å få til en flertallsregjering. Da er selvsagt synd at det ikke gikk, at de ikke klarte ro det i land alle tre.

– Stemte bort høyresiden

I Agder Ap er de også opptatt av at de må få til et godt samarbeid med SV i Stortinget, særlig med hensyn til velgerne på venstresiden som stemte for en flertallsregjering.

– Når Ap nå går videre inn i forhandlinger er det jo med visshet om at velgerne i år stemte bort høyresiden. SV er jo en foretrukken partner for oss, selv om de valgte å ikke bli med inn i regjering, skriver fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund i en tekstmelding, men legger til at SVs valg ikke endrer på «Aps vilje til å gjennomføre vårt politiske prosjekt».

– Vi er et parti på venstresiden i norsk politikk og vil kjempe for gjennomslag i hver sak. Jeg har stor tillit til at forhandlingene vil reflektere den politikken velgerne har gitt sin stemme til, skriver Kroglund.

Møre og Romsdals fylkesleder Per Vidar Kjølmoen legger vekt på det samme:

– Jeg hadde gjerne sett at SV ble med i regjering, men jeg håper i alle fall vi får et konstruktivt samarbeid med SV i Stortinget, sier han til Dagsavisen. Kjølmoen satser på at det skal gå bra når Ap skal «kjøre slalåm» med Sp i Stortinget:

– Det er ikke uvanlig at det er mindretallsregjeringer i Norge, sier Kjølmoen, som er mer usikker på SVs vegne:

– SV hadde nok oppnådd mer i regjering. Du får styrt mer i regjering enn du gjør i Stortinget, sier han.

[ – Ikke så opptatt av å kjøre svarte biler ]