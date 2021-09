Derfor kommer edderkoppene inn om høsten

Insekter er kaldblodige og kan ikke regulere sin egen kroppstemperatur. Derfor er det viktig for dem å tilpasse seg årstidene, skriver forskningsnettverket The Conversation. På denne tiden av året leter edderkoppene etter et skjermet sted å tilbringe vinteren. Det er nettopp derfor vi ser flere edderkopper i husene våre på denne tiden av året.

[ Simon Nitsche om «Skal vi danse»: – Det er litt ferie for meg ]

Om høsten legger vi også mer merke til edderkoppene da de har vokst seg større over sommeren. Høsten er også parresesong for edderkoppene, og hannedderkoppene leter etter noen å parre seg med. Hunnene sitter ofte stille i et hjørne mens hannene leter etter dem, skriver det britiske mediehuset ITV News.

Du kan også legge merke til grupper av insekter, som marihøner, klemt på vinduskarmer og under steiner. Disse insektene vil forbli beskyttet over vinteren og våkne om våren.

[ Nå skal det forhandles i Tyskland: – Disse partiene bør lede den neste regjeringen ]

Insekter er veldig sensitive for endringer i klima, og insekter bruker lyset for å oppdage endring i årstider. Insekter, som mennesker, oppdager lys med øynene, skriver The Conversation.

Men i motsetning til mennesker har insekter mer enn to øyne. I tillegg til de to store øynene på forsiden av hodet, har de fleste insekter også tre mindre øyne på toppen av hodet, kalt ocelli. Lysinformasjon sendes fra øynene til hjernen og tolkes av en intern klokke for å oppdage årstidene i endring.

[ Innfasingen av elbilen kan føre til enda flere biler på veiene ]

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!