VM reddes av Kollen-frivillige

Det mesterskapet som åpner i Jordal Amfi kommende lørdag er blant de største som er arrangert i Norge, men hele planleggingen har foregått mens store deler av landet har vært nedstengt.

For et VM i bryting er ikke oppe og står i løpet av en uke.

500 frivillige

– Det har vært en spesiell reise. Vi har trengt opp mot 500 frivillige og vi har heldigvis fått god hjelp av arrangørene i Holmenkollen. Der har det jo vært mange frivillige som ikke har fått bidratt ettersom skifestivalen ble avlyst, sier generalsekretær i bryteforbundet, og øverste ansvarlig for mesterskapet i Norge, Morten Sandnæs til Dagsavisen.

800 utøvere fra 80 nasjoner kommer til Oslo i disse dager, alle skal sluses inn og ut av Jordal Amfi. Treningstider, transport og logistikk skal fungere.

Og da er arrangøren like avhengig av frivillige som andre arrangører av store og små begivenheter.

– Mange har vært skeptiske til å melde seg under en pandemi som vi ikke visste hvordan ville utvikle seg. Men vi har heldigvis mange folk med gode frivillighets-gener i seg, sier Sandnæs.

Mindre publikum

På grunn av pandemien blir også det internasjonale publikummet mindre.

En av de store høydepunktene i mesterskapet er tungvektsklassen i fristil der vanligvis 2500 russere følger sin helt. Det publikum går arrangøren glipp av. Og i sommer avbestilte USA 450 billetter av samme årsak, reiserestriksjoner i pandemien.

Da hjelper det lite at store deler av verden åpner opp nå. I så måte kommer mesterskapet litt for tidlig.

– Men vi lander på beina økonomisk, vi har fått aksept fra Lotteritilsynet at dette mesterskapet kommer inn under kompensasjonsordningen. Men det er klart det hadde vært mye morsommere med 4500 tilskuere ringside på Jorda, sier Sandnes.

Finalehelg med nordmenn

Det kan det bli i siste del av mesterskapet når de norske utøverne skal i aksjon. Helgen 9–10. oktober kan bli fullstappet med norske høydepunkter. Hvis Stig-Andre Berge skulle komme til en finale, er det den siste søndagen det eventuelt skjer.

De som følger NRK-dokumentaren “Hodet i klemme” får et inntrykk av hvilket arbeid som ligger bak.

At ingen av bryterne klarte å kvalifisere seg til OL i Tokyo var en voldsom nedtur for hele laget.

Lavterskeltilbud

– Bryting er en fantastisk inkluderende idrett, sier Oslos byråd for kultur og idrett, Omar Samy Gamal til Dagsavisen.

Han peker på hvilket lavterskeltilbud brytesporten er og hvor opptatt de er av å rekruttere jenter inn i sporten.

Derfor var det enkelt for Oslo kommune å gå inn og støtte arrangementet med 15 millioner kroner.

Men bryte-VM hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten alle gratisarbeiderne.

– Dette skal bli et stort løft for hele sporten, og takk til alle frivillige som stiller opp, så skal vi prøve å levere vårt, sier Stig-Andre Berge, som bryter sine siste kamper i et mesterskap.

---

FAKTA

VM i bryting arrangeres i Jordal Amfi i Oslo fra 2. til 10. oktober. Mesterskapet åpner med klassene i fristil der Norge ikke er med. Fra 6. oktober kommer de gresk-romerske klassene med de norske utøverne. Norges VM-lag består av følgende:

Kvinner: Ramona Eriksen (50kg), Grace Bullen (59kg), Iselin Solheim (76kg)

Menn: Snorre Harsem Lund (55kg), Stig-Andre Berge (63kg), Morten Thoresen (67kg), Håvard Jørgensen (72kg), Exauce Mukubu (77kg), Per-Anders Kure (82kg), Ruben Elias Been (87kg), Marcus Worren (97kg), Oskar Marvik (130kg).