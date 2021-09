Oppdagelse av hule kan gi oss nye ledetråder om neandertalerne

– Det er som å oppdage Tutankhamons gravkammer. Du beveger deg inn i et rom der ingen har vært på 40.000 år, sier evolusjonsbiologen Clive Finlayson, som leder utgravingen, til storavisen The Guardian.

Forskerne som driver utgravinger i et nettverk av huler i Gibraltar har oppdaget en ny grotte. Det kan bidra til å belyse livene til neandertalerne som i årtusener befolket området.

– Utrolig mulighet

I 2012 begynte forskere å utforske Vanguard-grotten i grottekomplekset Gorham. Grotten var da forseglet, og forskerne har lenge følt at grotten var dypere enn de først trodde, forteller Clives kone, museumsdirektøren Geraldine Finlayson, til GBC. Dette var imidlertid bare spekulasjoner, fram til utgravningene deres tidligere i år viste at nye hulrom begynte å åpne seg opp.

Vanguard-grotten på Gibraltar. (© Gibmetal77 / Wikimedia Commons)

– Det er vanskelig å beskrive med ord. For oss er det en utrolig mulighet. Ikke noe menneske har vært der på over 40.000 år, sier Geraldine.

Utgravningene har fortsatt ikke startet, men hun forteller at teamet allerede har kunnet sanke mye informasjon fra grotten. Clive forteller at det allerede er hint om at mennesker har befunnet seg der.

– Like moderne mennesker

Blant de øvrige utgravningene av grotte-komplekset har forskerne allerede funnet bevis på bebyggelse, slik som ved bålplasser.

– Disse grottene har gitt oss mye informasjon om disse folkenes atferd, sier Finlayson til The Guardian.

Funnene avviker mye fra synet på neandertalerne som brutale og apelignende skapninger.

– Vi innser at de i alle forstander var menneskelige, og kapable til mesteparten av det moderne mennesker var i stand til å gjøre.

Forskerne tror at den nyoppdagede grotten kan gi nye hint om middelhavsneandertalernes liv og samfunn.

Gibraltar var et av stedene de overlevde lengst

Neandertalerne bodde i Europa i mer enn 300.000 år. De eksisterte 200.000 år mer enn det vår art, homo sapiens, har vært i live, skriver BBC. Professor Finlayson argumenterer for at neandertalerne aldri døde ut, fordi en liten del av dem fremdeles lever videre gjennom våre gener. Sporene etter selve neandertalernes eksistens forsvant imidlertid for 28.000 år siden. Fossiler indikerer at de siste av arten levde i områder som Gibraltar.

– De overlevde ikke bare, sa Finlayson til BBC i fjor.

– Dette var på noen måter neandertalerbyen, sa han, og beskrev Gibraltar som stedet med høyest samling av neandertalere noe sted i Europa.

I Gibraltar ble den første hodeskallen etter neandertalere funnet i 1848, og siden den gang har bein av sju andre individer blitt funnet. Ifølge data fra grottekomplekset Gorham kan arten ha overlevd i Gibraltar-området så nylig som for 24.000 år siden.

