Populært utested har fulle lister for første gjenåpningsdag: – Endelig

– Jeg tror mange vil ut og danse! Vi har kunnet spise, drikke og henge ved bordet en stund nå, nå er det tid for å la musikken ta over.

Det skriver daglig leder for utestedet Jaeger, Ola Smith-Simonsen, i en SMS til Dagsavisen. I juni satset han på gjenåpning 17. september, og bomma dermed med åtte dager.

Smith-Simonsen har ikke tall på forespørsler fra gjester om å sette seg på liste for å garantere plass på det populære utestedet ved Grensen i Oslo i morgen, men vet at de har måttet legge ut en melding om at de ikke rekker å besvare alle henvendelser, og at lista er stengt.

De ønsker å gi god plass også til dem som ikke har satt seg på liste, og har derfor valgt ikke å gjøre listen for lang.

– Men vi opplever god pågang for i morgen. Nå som bordene pakkes bort er det uansett mest drop-in som gjelder. Endelig, skriver Smith-Simonsen.

[ Folket om gjenåpning: – Det var ikke dette vi forventa av helga ]

Travel helg i vente

Lenge har Norges, og spesielt Oslos utesteder måttet leve med mange og strenge restriksjoner. Fra total skjenkestopp, til skjenkestopp kl. 22 eller 24, til forbud om å slippe inn folk etter klokken 24. Mange utesteder har måttet henge kroken på døra og erklære seg konkurs som følge av virusets herjinger. Blant annet måtte den folkekjære jazzbaren Bare Jazz måtte takke for seg.

Andre har sett muligheter og klart å finne løsninger. Men nå er tiden med strenge tiltak forbi, og trolig blir den kommende helga blant de mest travle helgene norsk kultur- og utelivsbransje har hatt på lang tid.

Fra og med lørdag 25. september klokken 16 oppheves kravet om en meters avstand, bordservering på serveringssteder og innslippstopp klokka 24. Alle koronarestriksjoner på arrangementer og serveringssteder oppheves, og ting kan gå tilbake til normalen.

Dansegulvet åpnes, køene ønskes velkommen, ølkranene får holde oppe til langt ut på natt og mingling mellom bord er nå tillatt. Utelivet kan igjen drive for fullt.

[ Hurra! Det er over! ]

Gir plass til drop-in

Da Dagsavisen snakket med Smith-Simonsen i august i år, var han frustrert og reagerte på myndighetenes innføring av innslippstopp ved midnatt.

– De har valgt et tidspunkt som skaper mer problemer og skaper større smitteutfordringer enn motsatt, sa han da.

Men nå har pipen fått en annen lyd. Smith-Simonsen har lenge vært opptatt av at livet ikke bare kan handle om å overleve.

– Vi må jo leve det også. Nå kan vi endelig gjøre det fullt ut. Også kan vi endelig gjøre det vi brenner for igjen, skriver han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen