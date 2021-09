Fra gutterommet til dansegulvet

Hvem: Dennis Vareide (31)

Hva: Youtuberen er med i årets sesong av «Skal vi danse» på TV 2.

Hvorfor: På tross av lave poengsummer fra dommerne, gikk Vareide videre etter lørdagens sending. Deltaker Joakim Kleven måtte reise hjem, noe som satte sinnene i kok hos enkelte seere.

Jeg forstyrrer deg ikke midt i en paso doble, håper jeg?

– Nei da. Akkurat nå har jeg faktisk fri.

Fri? Bør ikke du ligger i hardtrening til lørdag?

– Jeg skal ha en dobbeltøkt nå rett etterpå. Det har vært en lang uke, det skal jeg ærlig innrømme. Men det må til, hvis vi skal levere på lørdag.

Ja, for det går ikke kjempebra med selve dansinga? Dommerne har sagt rett ut at det «ikke er god dans»…

– Nei, det er ingen rytmer som kommer naturlig for meg.

Sist sending fikk du i hvert fall tilbakemelding på at du danser i takt!

– Det er en forbedring! Så det kommer seg. På lørdag skal vi danse slowfox, som er en litt roligere dans. Jeg håper det skal gå betraktelig bedre, det hadde gjort meg ekstremt glad.

Dennis Vareide Dennis Vareides dans har ikke imponert dommerne, men seerstemmene har likevel fått han videre i konkurransen. (Fredrik Arff)

Du har tydeligvis et stort publikum der hjemme som stemmer på deg, men noen synes også at du er kommet for langt?

–Ja, etter at Joakim (Kleven, journ.anm.) røk ut på lørdag, var det mange som engasjerte seg …

Du har fått masse hets?

– Ja, jeg har fått oppfordringer om å trekke meg.

Har du vurdert det, da?

– Nei, det synes jeg blir helt feil, og er en tanke som aldri har slått meg. Jeg kan jo ikke gi meg nå!

Hva tenker du om all hetsen?

– Jeg blir lei meg. Det er kjipt. Hadde jeg gjort noe tull, og vært en bølle, så hadde jeg kanskje skjønt det. Men jeg er jo akkurat som de andre deltakerne. Jeg står på og prøver bare å bli bedre. Akkurat som de andre.

Hvem er egentlig alle de som stemmer deg videre?

– Det er vel en god miks. Jeg har drevet med YouTube i 10 år, så mange har fulgt meg der siden de selv var barn og unge. Men jeg har også sett at selv om det har vært med mange store influensere i «Skal vi danse» tidligere, når de likevel ikke helt opp. Så det er nok mange som stemmer fordi de synes det er gøy å se på. Jeg er meg sjæl. Og hele Norge kan jo ikke danse.

Du har gitt ut en bok om hvordan du ble Norges største YouTube-stjerne. Er du fremdeles det?

– Da vi holdt på med «Prebz og Dennis» var vi soleklart størst. Men etter at vi slutta har det nok vært noen større. Nå har jeg igjen hatt et veldig bra år. Men det er vanskelig å være aktiv på YouTube nå som dansinga tar så mye tid.

Den tittelen på boka di. «Kongen av gutterommet»?

– Uff ja, til mitt forsvar var det Aschehoug som insisterte på å kalle den det.

Jeg tenkte mer på at det kanskje er noen andre som påberoper seg den tittelen nå?

– Ropstad, ja! Tenk at en KrF-leder prøver å stjele tittelen min. Hvem skulle trodd det?

Jeg skal snart slippe deg til dansetrening, men først noen faste spørsmål. Hvem var din barndomshelt?

– Pappa, storebror og stefar.

Så koselig. Jeg så en YouTube-video der du og storebroren din bader i popkorn, og der la jeg merke til at storebroren din snakker nordlending. Det gjør ikke du?

– Nei, mamma og pappa ble skilt, og da jeg gikk i barnehage i Alta, møtte mamma stefaren min. Vi flytta sørover rett før skolestart. I starten svitsjet jeg litt mellom østlending og nordlending, men ikke nå lenger.

Men broren din var ikke med på flyttelasset, da?

– Nei, vi har samme far, ikke mor.

Aha, det gir mening. Hva gjør deg lykkelig?

– Være med kjæresten min, og å sove. Helt soleklart.

Nå blir det kanskje ikke så mye av noen av delene?

– Nei, kjæresten min bor i Tønsberg. Men vi snakker sammen flere timer på telefon hver dag, og hun kommer opp i helgene.

Har hun vært publikum under «Skal vi danse»-sendingene?

– En gang. Men hun bryr seg bare om min dans, hun er ikke så interessert i resten. Så vi sees heller etter sending.

Apropos det, er du ikke redd for å få total blackout under direktesendinga?

– Jeg får blackouts! Jeg husker ingenting av de tre første dansene jeg gjorde!

Skal vi danse - Program 02, 04. september 2021 Dennis Vareide og Lillian Aasebø. . (Thomas Andersen / TV 2/TV 2)

Men tenk om du glemmer trinnene?

– Det er min største frykt! Trikset er å gjøre dansen så mange ganger, at den går helt automatisk. Lillian, dansepartneren min, er heldigvis en tålmodig sjel, for det tar litt tid å få inn alle trinnene.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg skulle kanskje ønske at jeg var litt flinkere til å danse.

Kan du bli god, tror du?

– Ja, det tror jeg. Det er uansett helt uaktuelt å gi opp. Jeg skal stå på til siste slutt. Og forhåpentligvis vise at det er ei lita danseløve inni der.

Sånn helt til slutt. Har du noen favoritt blant årets deltakere?

– Det er et sjokkerende høyt nivå, og ingen er klin kokos i huet. Så jeg heier på hele gjengen. Men hadde Elin Ørjaseter fremdeles vært med, hadde jeg kanskje heiet på henne.

Ja, det var litt synd at du slo ut henne, også.

Ja. Hvis jeg skulle trukket meg, måtte det vært for Elins skyld. Sånn at hun kunne hun vært her og laget litt mere haraball.

