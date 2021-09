Caroline Johansen: – Jeg tenkte: Er det jeg som er gal, eller er det noen barrierer her?

Noen kjenner henne best som Jernia-medarbeideren Ellen i Side om side, eller har sett henne improvisere på Det andre teateret i Oslo. Men det siste årene har Caroline Johansen vært mest bak kamera.

Blant annet som regissør under de første sesongene av humorserien «Hvite gutter», som følger en gjeng vestkantgutter som bor sammen i kollektiv. Selv om hun er en dame fra Alta, synes hun serien om Oslo vest gutta rammer bredere enn det folk først tenker.

– Hvite gutter blir på en måte navnet på klovnene i deres miljø. Det er egentlig bare en «funny» måte å si nordmann på.

Johansen kjente serieskaperne Eirik Hvattum Bjørnstad, Jørgen Evensen, Torjus Tveiten og Johannes Roaldsen Fürst fra Westerdals. Det var sånn hun ble med i prosjektet.

Mannsdominert miljø

Å være i mindretall kjønnsmessig i tv-bransjen har vært en blanda erfaring.

– Jeg følte meg veldig tatt imot og heia på av de som lager Hvite Gutter, for eksempel. Men møtet med store produksjonsselskap med eldre menn, som jobber i et satt og mannsdominert miljø, det var mer utfordrende enn jeg hadde sett for meg.

Johansen opplevde at hun fikk litt mindre spillerom.

– Jeg tenkte først: Er det jeg som er gal, eller er det noen barrierer her? Jeg hadde håpet at jeg skulle kunne si sånn: Jeg er bare en regissør, jeg er ikke en kvinnelig regissør. Men veldig fort skjønte jeg at det er en forskjell.

Hun taklet det ved å komme veldig klar og gjennomforberedt.

– Det var en sånn følelse av at jeg ikke kunne «faile». At jeg måtte være veldig klar og proff. Selv om jeg var kjempeung og ny i jobben min.

– Tok kampene på en profesjonell måte

Løsningen ble å tilpasse seg, slik at hun kunne utgjøre en forskjell.

– Jeg følte at min plass var litt mindre. Også godtok jeg det. Så må jeg fortsette å bygge ut den plassen, tenkte jeg. Jeg tok de kampene på en profesjonell måte, snakket fag og tok opp spørsmål jeg tenkte var viktige.

Da Metoo-bevegelsen kom, kort tid etter de hadde spilt inn første sesong, kunne hun sette tydeligere fingeren på hva det var hun hadde følt på.

– Det finnes eksempler og et felleskap man kan vise til, som gjør at folk kan forstå.

Johansen skjønner at noen menn sitter med en satt kultur, som de kanskje ikke ser helt selv.

– Nå er det jo mange som har skjønt mer, og endrer seg. Også er det jo noen da, som ikke har det. Og dem kan man jo irritere seg over.

