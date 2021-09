Tirsdag: Antall smittede på Nord-Jæren

De fire kommunene på Nord-Jæren melder tirsdag morgen om totalt 17 nye personer med koronaviruset.

13 av dem er i Stavanger:

Nærkontakter: 12

Usikker: 1

Alder:

0-9: 1

10-19: 8

20-29: 1

40-49: 2

50-59: 1

883 personer ble testet dagen før.

Sandnes kommune melder om ett nytt tilfelle. Det er snakk om en kvinne som er nærkontakt, og i aldersgruppen 30–40 år.

Sola har også ett nytt tilfelle. Også her er det snakk om en person som er nærkontakt. Den smittede er et barn under ni år.

Randaberg melder om to nye tilfeller. Ett tilfeller er nærkontakt. Det andre er importsmitte.

Det siste døgnet er det registrert 679 koronasmittede i Norge. Det er 441 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 808 koronasmittede per dag i Norge. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1256, så trenden er fallende.

