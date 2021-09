Ropstad trekker seg

Saken er oppdatert

Under en pressekonferanse lørdag sier leder av Kristelig folkeparti, Kjell Ingolf Roptad at han trekker seg fra regjeringen der han har vært barne- og familieminister, og som leder av KrF.

[ Skatteetaten til Aftenposten: Sa aldri at Ropstad skulle slippe skatt ]

– Jeg kontaktet statsministeren i går kveld og ba om å fratre som statsråd, sa Ropstad lørdag.

– Jeg vil fratre ledervervet så snart partiet er klar til å velge ny leder, fortsatte han.

Ropstad vil fortsatt stille i Stortinget.

Fredag innrømmet han å ha tatt aktive grep for å slippe å betale skatt på pendlerboligen i Oslo. Dette sparte han 175.000 kroner på, ifølge Aftenposten, som avdekket saken, skriver NTB.

Fakta om pendlerboligsaken

* 5. september skriver Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting fra huset til foreldrene sine i Moisund i Agder før november 2020. Ropstad ble valgt inn på Stortinget i 2009.

* I 2009 overtok også Ropstad en halvpart av en tomannsbolig på Lillestrøm. Huset på 150 kvadratmeter ligger 29 kilometer fra Stortinget. Ropstad benyttet ikke huset, men det ble leid ut. I 2015 solgte Ropstad boligen. Han fikk en gevinst av salget på 300.000 kroner og fikk til sammen 488.000 kroner i leieinntekter før skatt.

* Aftenposten har avslørt at også flere andre politikere med pendlerleilighet fra Stortinget eier boliger som de leier ut i Oslo. Blant dem er SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Ap-politiker Tellef Inge Mørland , mens Anette Trettebergstuen (Ap) og Sveinung Rotevatn (V) begge har vært folkeregistrert hjemme hos foreldrene sine i perioder.

* 17. september melder Aftenposten at Ropstad i bare ett av årene fra 2009 til 2020 skattet av pendlerboligen. Det var i 2019 – det første året i statsrådsbolig. Året etter rapporterte Ropstad til Statsministerens kontor at han hadde utgifter hjemme hos foreldrene i Agder, og han slapp dermed å betale rundt 175.000 kroner i skatt. KrF-lederen betalte heller ikke foreldrene sine for utgiftene han hadde oppgitt.

* Ropstad har sagt at han vil betale tilbake det han skylder. Han har beklaget, erkjent at han gjorde en dårlig vurdering i 2020 og sagt at han er i dialog med Skattetaten.

* Fra 2009 til 2020 bodde Ropstad og familien i fem forskjellige pendlerboliger. Fire av dem er det Stortinget som har leid ut, mens den siste var en statsrådsbolig. I 2020 flyttet Ropstad inn i en bolig han selv eier på Nordstrand i Oslo. Han endret også sin folkeregistrerte adresse.

* Lørdag 18. september kunngjør Ropstad at han trekker seg som statsråd og KrF-leder.

Kilde: Aftenposten/NTB