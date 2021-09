Hyllet Erna for innsatsen

– Høyres arbeidsøkt i regjering er over for denne gang. Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til, sa statsminister Erna Solberg til Høyres valgvake, som tok i mot henne som en rockestjerne med ellevill jubel og viftende Høyre-flagg. Hun gratulerte Jonas Gahr Støre med seieren, takket de andre borgerlige partiene for samarbeidet, og la til:

– I 2025 er vi alle tilbake!

[ Trygve Slagsvold Vedum er valgets store vinner. Og kanskje landets mektigste politiker ]

Takket alle

– Erna, Erna, stjerna, stjerna! ropte salen, og reiste seg og hyllet sin partileder gjennom 17 år. Hun takket dem alle for god innsats i valgkampen, som altså likevel endte med tap av regjeringsmakt. Solberg oppsummerte de åtte regjeringsårene slik:

– Jeg er veldig fornøyd med det vi har oppnådd. Men vi har også støtt på store utfordringer på vår vakt. Oljeprisfallet, migrantkrisen, koronapandemien. Men alt dette har styrket oss og Norge i møte med nye kriser, sa Solberg.

[ Jon og Jan på vei ut av Tinget ]