KrFs Ida Lindtvedt Røse: – Jeg er optimistisk

– Det var jo forhåndsstemmene og nå beveger vi oss litt oppover. Jeg tenker det er godt som utgangspunkt og at vi kanskje kan krabbe opp mot slutten av kvelden, sier Ida Lindtvedt Røse til Dagsavisen. Hun er førstekandidat for Krf i Akershus.

Hun mener at det er etter valget den virkelige jobben begynner.

– Nå ser det ut som at vi får tre mandater inn på Stortinget, og det er jo en god gruppe det. Også handler jo alt om å bygge partiet videre og frem mot de neste valgene. Det er egentlig etter valget at den virkelig store jobben begynner.

Røse mener at prognosene var som forventet.

– Det var ganske forventet. utfra målingene før valget. Vi skulle selvsagt ha sett at det var et annet flertall og andre regjeringskonstellasjoner, men flertallet er ikke så stort heller. Det blir absolutt en spennende situasjon i norsk politikk i årene fremover.

Stemningen på valgvaken er relativt optimistisk.

– Men det er klart at man ligger å rett under sperregrensa og det skaper ekstra spenning. Så det er klart at her blir det høye skuldre gjennom hele kvelden.

