Generalsekretær i Senterpartiet: – Vi har en like god klimapolitikk som de andre partiene

– Vi har hele tiden hatt fokus på at vi går mot et av de beste valgene i historien vår. Vi har tro på at vi gjør en viktig jobb for å få slutt på sentralisering og for å få skifta regjering.

Det sier generalsekretær i Senterpartiet, Knut Magnus Olsen, til Dagsavisen under partiets valgvake mandag kveld.

Spenning og nervøsitet preger det gamle Deichmanske biblioteket mandag kveld, når Senterpartiet avholder sin valgvake. Lokalet begynte å fylle seg opp allerede klokken 20 av, for det meste, grønnkledde mennesker plassert på små runde bord i hovedrommet til det folkekjære bygget.

I begynnelsen av året kunne Senterpartiet skryte av 20 prosent oppslutning og var dermed nesten jevnstore med Arbeiderpartiet, som er Norges største politiske parti. Men der stoppet veksten. Gjennom valgåret har oppslutningen falt betydelig.

Sp åpnet valgkampen med å utnevne partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat under landsmøtet deres i juni. På spørsmål om han er overrasket over fallet på målingene, sa Vedum til Dagsavisen i august:

– Sånn er det noen ganger, før han la til:

– Vi er de eneste av de fire store partiene som har gått fram siden forrige stortingsvalg. På snittet av målinger ligger vi an til å gjøre det beste valget i partiets historie. Potensialet er stort! Vi har ikke ligget så godt an siden 1993.

– Vi har en like god klimapolitikk

– Jeg tror nok det blir en ordentlig diskusjon om valgkampstrategien i Sp etter valget, sier valgforsker Bernt Aardal til Aftenposten.

Tidlig i valgkampen gikk Vedum hardt ut og sa at han ville stanse nullutslippssoner i Oslo og Bergen og forsvarte bensin- og dieselbiler. I august la FNs klimapanel frem en rapport om klodens tilstand, som varslet om «kode rød» for menneskeheten. På augustmålingene raste oppslutningen til Sp, trolig fungerte ikke den ferske klimarapporten som en hjelpende hånd.

Målingene etter klimarapporten viste høyere oppslutning blant klima- og miljøpartiene. Flere har pekt på at Sp har tapt på at klima fikk en så sentral rolle i årets valgkamp.

– Tror du klimarapporten kan ha hatt mye å si for oppslutningen deres på de siste målingene?

– Vi har en like god klimapolitikk som de andre partiene når det gjelder å løse miljøproblemer. Målet er det samme, men vi er opptatt av en klimapolitikk som ikke lager store forskjeller, og som setter naturen, for eksempel skogen, i større bruk.

Olsen vil ikke svare på hvordan Senterpartiet skal møte de andre partiene, i en eventuell regjering med Arbeiderpartiet og SV.

– Vi har hele tiden sagt at Sp og Ap i regjering er det vi tror er best for den utviklingen vi ønsker. Det er det vi forholder oss til i dag, sier han.

Vil ikke spekulere

I tillegg har Sp vært tydelige på at de ikke ønsker et regjeringssamarbeid med SV, og foretrekker en regjering med Ap og Sp. Det har blitt gjentatt gang på gang av partileder Vedum de siste månedene frem mot valget. Til Dagsavisen sa partileder for SV, Audun Lysbakken, at han synes det er merkelig at Sp har behov for å markere avstand til dem.

I et intervju med Aftenposten i juni fortalte Vedum at han ønsker å samarbeide med høyrepartiene om olje- og gasspolitikken, forsvarspolitikk og innvandringspolitikken. Også vil han reversere Høyre-reformer med SV.

– Denne åpningen mot Høyre ble litt merkelig for en del velgere. Det ble litt uklart hvem Sp hadde tenkt å samarbeide med, og hvem som var hovedmotstander i dette bildet, sier valgforsker Aardal til Aftenposten.

De fleste spørsmålene Dagsavisen stiller generalsekretær Knut Magnus Olsen, vil han ikke svare på for å unngå spekulasjon.

Særlig spørsmålet om Vedums utsagn om ønskelig samarbeid med høyrepartiene vil han på ingen måte spekulere rundt. Han vil heller ikke kommentere hvorfor han tror partiets oppslutning falt så brått på augustmålingene.

– Det er i dag fasiten kommer. Vi har gjennom valgkampen prøvd å holde fokus på sak, og hatt lite fokus på alt som handler om spillet rundt.

