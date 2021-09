Even kan komme på tinget: – Skolen må bli mer praktisk

På den siste målingen til Drammens Tidende var han rundt 300 stemmer unna å få plass.

– Det er kjempespennende. Nå er det jo helt åpent, konstaterer Røed når Dagsavisen Fremtiden møter ham i halv syv-tiden.

Brenner for skolen

Som tidligere lærer på flere yrkesfaglinjer ved Drammen videregående, har Røed sett flere ting han vil forandre, og derfor vil han særlig tale yrkesfagelevene sin sak på Stortinget.

– Mange opplever skolen som veldig teoretisk, og faller av. Derfor vil vi gjøre praktiske ferdigheter til grunnleggende ferdigheter. Vi vil gjøre fagene mer praktiske, men da må vi ha flere lærere, for det er mer ressurskrevende å undervise praktisk enn å tegne på tavla. Vi må også gi lærerne tillit, og det opplever jeg ikke at jeg får som lærer selv, sier han.

Dessuten opplever han at det er stor mangel på oppdatert utstyr ved mange yrkesfagslinjer.

– Ved mange yrkesfaglinjer er det mangel på utstyr, og utstyret er utdatert. Det er en stor utfordring, fordi da er det vanskelig å lever utdanning av topp kvalitet.

Vil utvikle oljenæringa

Den andre store hjertesaken hans er industri.

– Jeg kommer er jo fra Kongsberg, og situasjonen nå er at vi har en leverandørindustri som i stor grad jobber innen olje og gass. Vi vil utvikle og ikke avvikle oljenæringa, og sørge for at den fortsetter å gå rundt, fordi de kommer til å løse klimakrisa. Vi må bruke den kompetansen og kapitalen som ligger i olja til å utvikle grønn industri, sier han.

Han frykter at en for rask omstilling fra olje vil gi flere negative konsekvenser.

– Hvis folk mister jobben kan vi få uro, fordi ulikheten øker. Da vil vi ha større utfordringer med å gjøre grep som monner for å løse klimaproblemet.

Begynte i Rollag-politikken

Fra tidligere har Røed lokalpolitisk erfaring.

– Jeg startet med politikk fordi jeg var engasjert i lokalsamfunnet i Rollag. Jeg ville ha flere fritidsaktiviteter for unge, og hele den sfæren der. Så endte jeg som medlem av Arbeiderpartiet der, og i kommunestyret.

Når han søker seg til rikspolitikken, er det store målet å redusere forskjellene.

– Ulikheten øker, og det opplever jeg som urettferdig. Derfor er det motiverende å drive med politikk, sier han.

Tidligere i år fikk Røed vervet som hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Viken, og blir han ikke valgt til Stortinget skal han fremdeles være hovedtillitsvalgt på fulltid.

– Det er en kjempespennende og kjempeengasjerende jobb, så det ser jeg ikke på som noe nederlag, men det hadde vært veldig gøy om valgresultatet ga meg en plass på Stortinget.

Han vil i så fall også være første vara til Stortinget.