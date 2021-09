Ap vil reversere ny lov: – Vi vil ha en hjemmehelsetjenestereform, ikke en privatiseringsreform

I juni vedtok Stortinget et punkt til pasient- og brukerrettighetsloven som skal gjøre det enklere for kommunene å la brukere i kommunehelsetjenesten velge mellom private tilbydere.

Kommunene skal fremdeles ha plikt til å tilby fullverdige tjenester selv, enten via anbud eller i egen regi. I kommunene som velger den modellen loven åpner for skal imidlertid alle private bedrifter som oppfyller visse krav få tilby sine tjenester i tillegg, slik at brukerne som ønsker det kan velge å få hjelp av en privat bedrift på kommunens regning.

– Vil ha en hjemmetjenestereform

Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Buskerud Ap, lover at hvis det blir rødgrønt flertall etter valget skal det nye punktet fjernes.

– Vi vil ha en hjemmetjenestereform, ikke en privatiseringsreform, sier han.

– Hva skal hjemmetjenestereformen gå ut på?

– Vi vil blant annet ha faste team, faste ansatte og forebyggende hjemmetjenester for de over 75 år, og vi ønsker å styrke kommunebudsjettene betydelig.

Masud tror at ytterligere privatisering i de kommunale helsetjenestene vil føre til flere deltidsstillinger og midlertidige stillinger, og generelt dårligere arbeidsforhold. Han tror også det vil føre til dårligere kvalitet på tjenestene.

– Høyresiden vil vel mene at man får en konkurranse om å tilby de beste tjenestene, fordi pasientene får velge. Hva tenker du om det?

– Årsaken til at vi har lyktes godt i pandemien er sterk velferdsstat. Det handler ikke om butikk, men trygghet avhengig av hvor vi bor – da må vi ha politikere som prioriterer et sterkt offentlig helsetilbud, og ikke skattekutt, ser Gharahkani.

H: – Kommuner er verstinger

Kristin Ørmen Johnsen i Høyre er totalt uenig.

Kristin Ørmen Johnsen sitter på stortinget for Buskerud Høyre. (Lise Åserud/NTB)

– Kommunen står fritt til å organisere helsetjenestene som de vil, og undersøkelser har vist at kommunene er verstinger når det gjelder deltid og midlertidige stillinger, sier hun.

Hun påpeker også at Drammen kommune allerede har en ordning for fritt brukervalg, som hun mener fungerer god.

– Jeg kjenner jo en del som ikke har vært fornøyd med de kommunale helsetjenestene, og som skulle ønske de hadde et annet valg enn det kommunale. Jeg mener ikke kommunen er dårlig, men skal være en valgmulighet. Kommunen vil jo sikkert ha 80–90 prosent av disse tjenestene uansett.

Hun viser til en undersøkelse Fagforbundet har gjort, og VG har omtalt, hvor de har sett på hvilke kommuner som har flest ansatte i helse- og omsorgssektoren som jobber ufrivillig deltid. 11 av de 20 kommunene på verstinglista har ordfører fra Arbeiderpartiet, mens 7 av kommunene har ordfører fra Senterpartiet.

– Hvis man er redd for deltidsstillinger må kommunene på verstinglisten feie for egen dør, sier hun.

Fagforbundet frykter detaljstyring

Iren Luther, leder for yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet, er derimot enig med Gharahkhani.

– Vi er ikke veldig positive til dette med fritt brukervalg. Som arbeidstakerorganisasjon ser vi at ansatte som jobber i private kommersielle virksomheter oftere har dårligere lønns og arbeidsvilkår enn de som jobber i det offentlige, sier hun.

Hun sier at for mange deltidsstillinger er et problem i både i det offentlige og det private, men likevel mener hun kommuner som driver helsetjenestene selv har best forutsetninger for å ordne opp i problemene.

– Muligheten til styring av tjenestene er større i det offentlige, og i åtteårsperioden denne regjeringen har sittet har de gitt mange nye oppgaver til kommunene, som gjør det vanskeligere å prioritere helsetjenestene. Mange kommuner har så dårlig økonomi at de sliter med å finansiere hele stillinger.

Luther frykter også at hvis private selskaper får stå for mer av helsetjenestene, vil det føre til mer detaljstyring og at de ansatte får mindre handlingsrom for å tilpasse tjenestene til den enkelte pasienten, siden selskapene bare får betalt for de tjenestene som er avtalt på forhånd.

– Du får ikke lov å bruke ditt faglige ståsted til å vurdere hva som er nødvendig. Det er mange arbeidsoppgaver, og brukerne har ulike behov. Det de sier er at brukerne kan kjøpe det som ikke dekkes av det offentlige, og da får vi et todelt helsevesen, konstaterer hun.