Amerikanske strømmekjemper tar nye grep

Det er to av USAs største medieforetak som står bak når HBO Nordic og Paramount+ endrer navn og innhold for å vinne flere kunders gunst. Det har lenge vært klart at HBO Nordic skal utvides i tråd med eierselskapene Warner Media D2C/AT&Ts uttalte globale strømmeambisjoner. Nå har pressemeldingen kommet som konstaterer at nye HBO Max skal lanseres i blant annet Norden og Spania i oktober måned.

Populærkultur i mange former kommer på HBO Max, men pris og innhold er foreløpig ikke offentliggjort. (HBO MAX)

Mer innhold på nett

HBO Max skal utvide tilbudet for norske abonnenter, og by på filmer og serier fra Warner Bros, HBO, DC, Adult Swim og Cartoon Network, samt den amerikanske og internasjonale serier, dokumentarer og filmer kalt Max Originals. Dette inkluderer Hollywood-film, DCs superheltserier - og filmer, HBOs TV-suksesser, og «Friends» får selskap av storsuksesser som «Big Bang Theory». Dagens HBO Nordic-kunder blir automatisk overført til HBO Max ved lanseringen i slutten av oktober, kommer det fram av pressemeldingen.

[ På jakt etter bra drama? Sjekk våre strømmelister over gode serier ]

Større tilbud, høyere pris?

Hvorvidt en større katalog av underholdning innebærer en prisøkning for abonnentene, vil ikke bli offentliggjort før seinere. Den som registrerer seg på HBOmax.com, blir også fortalt at enkelte HBO MAX-titler ikke være tilgjengelige ved lansering av den nye strømmetjenesten i slutten av oktober. Hvilke titler det dreier seg om, kommer ikke fram.

Ny amerikansk gigantsatsing

HBO Max skal lanseres i flere europeiske land i 2022. Samme år skal «nye» Paramount+ bli presentert på det norske og europeiske markedet. I sommer annonserte at denne nye strømmetjenestens amerikanske eiere ViacomCBS og Comcast får nytt navn og nytt innhold en gang i 2022. Paramount+ blir til SkyShowtime, og inkludere film og TV fra dette mediekonglomeratets mange selskaper: Sky Studios, NBC Universal Pictures, den amerikanske strømmeren Peacock, Paramount+ Originals, Paramount Pictures, Showtime og Nickelodeon. Prisen på dette nye strømmeabonnementet er foreløpig ikke offentliggjort.

[ Mediegiganter inntar strømme-Norge ]

Tar opp kampen med HBO og Disney

Bak HBO Max og SkyShowtime står to amerikanske mediegiganter som skal gi både Disney+ og Netflix konkurranse på det norske og på det globale strømmemarkedet.

Paramount+ frir til kundene med fersk storfilm, som oppfølgeren til suksessen «A Quiet Place». (Photo Credit: Jonny Cournoyer)

Paramount+ ble lansert så seint som sist vår, og har så langt en minimal katalog av nye titler å tilby. I høst venter den nye TV-serien «American Rust», en ny sesong av Kevin Costner-serien «Yellowstone», «Dexter: New Blood» og den 14. september får filmen «A Quiet Place 2» premiere på Paramount+ etter kort tid på kino. Dette er oppfølgeren til suksessen «A Quiet Place» fra 2018, skrevet av John Krasinski, med blant annet Emily Blunt, Cillian Murphy og John Krasinski på rollelista.

Det er amerikanske medie- og nettgiganter med uttalte globale ambisjoner som de neste årene skal sikre seg en størst mulig del av strømmemarkedet. Foreløpig er Netflix og Disney+ størst, mens Amazon Prime Video, AppleTV+, HBO Max og Paramount+ bruker enorme summer på underholdning som skal skape vekst i antall abonnenter. Nordmenns betalingsvilje og gode økonomi er årsak til at disse selskapene har hatt Norge høyt opp på sine strategiplaner, helt siden Netflix etablerte seg her høsten 2012.





[ Følg nyhetsbildet i Dagsavisen ]