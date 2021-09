Fredagens TV-sport, time for time

09.55: Motorsport, roadracing. Første trening før søndagens spanske Aragon Grand Prix for MotoGP-klassen. Ny sending fra andre trening kl. 14.10. (Vsport 3)

13.00: Golf, europeisk PGA-mesterskap (8 mill. dollar) på Europatouren for menn. Første spilledag fra Wentworth GC i Surrey, England. Vår verdensstjerne Viktor Hovland er på snarvisitt i Europa igjen, men fikk lite til å stemme på gårsdagens første runde. Han endte på par og har hele åtte slag opp til thailandske Kiradech Aphibarnrat som leder. På en delt 62.-plass står han i fare for å ryke på cuten dersom han ikke spiller seg opp i dag. Han starter dagens runde kl. 09.30 i samme trio som i går; med engelske Tyrrell Hatton og den irske veteranen Padraig Harrington. (Vsport Golf)

14.00: Sykling, etapperittet Tour of Britain på UCIs europatour, 6. etappe (198 km – kupert): Carlisle – Warrington. Tvers over Nord-England i dag, fra Carlisle i vest til Gateshead utenfor Newcastle i øst. Feltet krysser høylandsområdet Penninene, også kalt «Englands ryggrad», og må forsere tre kategoriserte stigninger underveis. Tim Edvard Pettersen (Global 6) er eneste gjenværende norske rytter. Britiske Ethan Hayter vant etappen i går og overtok ledertrøya igjen, åtte sekunger foran Wout van Aert, Belgia. (Eurosport N)

14.30: Motorsport, formel 1. Første trening før søndagens Italias Grand Prix (VM-runde 14 av 22) på Monza-banen. Nye sendinger: Kvalifisering F2 16.50, kvalifisering F1 18.00. (Vsport 1)

17.00: Sjakk, Norway Chess, 4. runde fra Stavanger. Magnus Carlsen møter Jan Nepomnjasjtsjij fra Russland og Aryan Tari spiller mot russeren Sergej Karjakin. Carlsen måtte ut i armageddon for tredje dag på rad i går, denne gang for å slå ungareren Richard Rapport. Aryan Tari har tre strake tap. (TV 2 Sport 2)

17.00: Friidrett, NM 2021 fra Kristiansand, første dag. Karsten Warholm tok sin andre Diamond League-tittel i Zürich i går kveld. Deretter bar det rett hjem til NM, der han løper 400 m flatt i kveld. NM-finalen på langhekken går søndag. Dagens finaler: Slegge kvinner 13.55, høyde kvinner 15.25, 5000 m menn 15.30 og 17.20 (to heat), kule kvinner 16.30, 3000 m kappgang kvinner 16.45, 5000 m kappgang menn 16.45, lengde menn 17.00, stav kvinner 17.15, diskos menn 17.40, 5000 m kvinner 17.45, 110 m hekk menn 18.10, 100 m kvinner 18.20, 100 m menn 18.29, 400 m kvinner 18.40 og 19.02 (to heat), 400 m menn 18.48 og 19.10 (to heat). (NRK 2)

18.02: Tennis, US Open (hardcourt, 57,5 mill. dollar) i New York. Årets fjerde og siste Grand Slam-turnering. Finale, double menn: Rajeev Ram, USA/Joe Salisbury, Storbritannia – Jamie Murray, Storbritannia/Bruno Soares, Brasil. (Eurosport N)

20.00: Fotball, dansk Superliga menn, 8. runde: Brøndby – Silkeborg fra Brøndby Stadion. Regjerende mester Brøndby, med norske Sigurd Rosted og Tobias Børkeeiet i troppen, har hatt en tung start denne sesongen og ligger på nedre halvdel. Men det løsnet i forrige runde, med 2–0 over topplaget Midtjylland. Det var første ligaseier i det sjuende forsøket. (Vsport +)

20.20: Ishockey, mesterligaen (CHL), gruppe H, 3. runde: RB Salzburg – Frisk Asker fra Eisarena Salzburg. Frisk står med to stygge hjemmetap hittil, det første 2–6 for nettopp Salzburg. Lite tyder på at Asker-laget har noe å hente her. (Vsport 1)

20.20: Baseball, USAs Major League: Chicago Cubs – San Francisco Giants fra Wrigley Field. (Vsport 3)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 5. runde: Sporting Gijon – Leganes fra Estadio El Molinón. Gijon er serieleder, Leganes nest sist uten seier. (TV 2 Sport 1)

21.00: Tennis, US Open i New York. Semifinale, single menn: Felix Auger-Aliassime fra Canada mot Daniil Medvedev, Russland. (Eurosport N)

21.00: Fotball, engelsk Championship, 6. runde: Birmingham City – Derby County fra St. Andrew’s. Birmingham har jobbet godt i sommerens overgangsvindu, har overrasket med tidvis god fotball og har bare ett tap hittil. Siste tilskudd i spillerstallen ble spissen Troy Deeney (33) fra Watford. (Vsport 2)

00.47: Tennis, US Open i New York. Semifinale, single menn: Novak Djokovic, Serbia – Alexander Zverev, Tyskland. (Eurosport N)