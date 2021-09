Hets og vold i valgkampen: – Folk blir redde og kan finne på å trekke seg tilbake

Hvem: Varin Hiwa (20)

Hva: Leder for AUF i Oslo

Hvorfor: AUF vant skolevalget (også i Oslo)

Hei Varin! Hva tenker du etter resultatene fra skolevalget tirsdag?

– Jeg er veldig fornøyd med at AUF har gjort et historisk valg. Vi har vunnet fire skolevalg på rad! Og det er skikkelig digg at vi vant i Oslo også. Men jeg tenker at det er synd at valgdeltakelsen var så lav i år. Kun 60 prosent har stemt i Oslo. Det er litt under halvparten, bare.

[ Kan ta flere uker før en ny regjering er klar ]

Hva er årsaken til det, tror du?

– Debattene har vært digitale i år – fordi noen borgerlige partier mente det ikke var smittemessig forsvarlig. Der har det vært en del uenigheter da, for å si det sånn.

I Oslo er dere jevnstore med SV, de har hatt en stor fremgang. Hvorfor det tror du?

– Unge i Oslo er klare for et regjeringsskifte! Også tror jeg igjen at det manglende fysiske oppmøtet på skolene har noe å si for resultatet. Vanligvis har vi justert budskapet vårt inn på hvilken skole det er vi besøker. Nå ble debattene mer generelle. På Stovner fokuserer man kanskje mer på rasisme, på Ullern hadde man snakket om noe helt annet.

Men er det ikke like viktig å snakke om rasisme med de på Ullern?

– Jojo, men vi har jo store skiller i Oslo. Da må man snakke om det budskapet som treffer de unge på de ulike skolene.

I årets skolevalg har det vært flere eksempler på ganske røff retorikk og påstander om de andre partiene. Kan man bli litt overivrig?

– Om man kan bli overivrig, ja! Alle blir jo veldig engasjert og overtent. Og i en skoledebatt må du kunne ta kritikk. Å være politisk uenig er ikke det samme som mobbing. Også har jeg forståelse for at det ikke alltid er like lett å forsvare partiet sitt i alle saker. Vi må sitte å forsvare Arbeiderpartiet sitt nei til rusreformen. Det er vanskelig, sikkert på samme måte som det er er vanskelig for høyresiden å forsvare innstramning i abortloven eller et ja til homoterapi.

Det er flere i AUF som har fortalt om hets og vold under valgkampen?

– Det som er så kjipt, er at det ikke er noe nytt for oss. Folk har blitt slått på stand, liksom! Det er skikkelig trist. AUF er mest utsatt, og må derfor konstant spille med andre regler. Vi er et parti som har opplevd terror på kroppen. Det disse voldshendelsene gjør, er at folk blir redde og kan finne på å trekke seg tilbake. Også merker jeg at vi må være mer forsiktig enn andre ungdomspartier. Vi må også ta forholdsregler når vi skal ha nattaksjon, og snakke med politiet på forhånd. Det tror jeg ikke mange ungdomspartier må gjøre.

Snakker vi nok om det, denne hetsen og volden du referer til?

– Vi snakker mye om 22. juli, men jeg tror ikke man snakker nok om hetsen mot AUF isolert sett. Vi trenger mer forståelse. Sånn det er i dag, får du hets hvis du har minoritetsbakgrunn. Og det er enda skumlere når du er AUF-er. Man har jo sett at ord blir til handling. Vi snakker ikke nok om at vi er en utsatt gruppe. Kanskje fordi vi ikke har lyst å snakke om at vi er et offer. Men hvor mange nyhetssaker om vold mot ungdomspolitikere finnes det om andre partier? Ingen. Hvorfor er det Arbeiderpartiet det rammer? Vi har overlevende i partiet, og vi er tett på 22. juli, vi skal ta arven videre. Vi skal aldri glemme. Vi skiller oss ikke fra dem som var med i AUF i 2011. Hvorfor skal ikke vi kunne rammes nå? Det skjedde da. Det kan skje igjen.

[ Angrepene på AUF og Arbeiderpartiet: Hvorfor er det så stille? ]

Hva er dine erfaringer med vold og hets?

– Som leder av AUF Oslo kommer det alltid noe hvis jeg uttaler meg. Og hvis andre uttaler seg, eller mener at noen har sagt noe vi kanskje ikke har sagt en gang. Jeg tenker ikke over hetsen og truslene jeg får lenger, fordi det har blitt så vanlig. Jeg ble anklaget for å ønske å rive av hijaben til små barn, for eksempel. Jeg har også blitt spyttet på på stand i år.

Hva gjør man da?

– Jeg har egentlig ikke fortalt det til noen. Jeg har tenkt at jeg klarer å takle det. Men jeg tenker mye på de unge vi sender på stand. Vi må alltid sørge for at de står sammen med en voksen. Og skal du stå på Karl Johan må du være over seksten, for der er det så intenst, og mye forskjellige mennesker som kommer bort.

Hvem har ansvaret?

– Det er et tverrpolitisk ansvar. Og politikere trenger å gå i seg selv. Christian Tybring-Gjedde har et ansvar for hva han gjør og sier på stand. Jeg har et ansvar, du har et ansvar. Og politiet har et ansvar. Vi i AUF krever ikke sympati, men vi krever forståelse. Og vi trenger politiske forbilder som går foran i kampen mot hets.

Er det en ungdomspolitiker fra et annet parti som har imponert deg denne valgkampen?

– En jeg har lagt veldig merke til er Edel-Marie Haukland, leder i KrFU. Hun er flink til synliggjøre partiet sitt, også hadde hun en veldig fin tale på landsmøte om 22. juli som jeg ble veldig rørt av.

Hva med en kaktus da, til en stortingspolitiker?

– Å fy søren. Sylvi Listhaug. Jeg kunne sendt en hel eske med kaktuser til hele Frps stortingsbenk.

[ Løgn, hat og røff tone: Hvorfor valgte Listhaug å gå inn i skoledebatt-kaoset da alt var beklaget? ]

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Torbjørn Røe Isaksen, kanskje. Han virker lættis. Han er så morsom på Insta!

Er det noe du angrer på?

Jeg lærer heller av ting, jeg. Men jeg skulle reist mer i 2019.

Hva gjør du når du skeier ut?

Da ser jeg på Side om side! Fy faen, jeg hører hvor norsk jeg er. Ikke kom her å si at jeg ikke er norsk, liksom. Jeg hadde en halvtime i går på kontoret og så Side om side, liksom. Og jeg elsker Jon Almaas!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen