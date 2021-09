Hvem: Arvid Sjødin (67)

Hva: Forsvarsadvokat. Har vært forsvarer for fetteren i Birgitte Tengs-saken og Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

Hvorfor: Ny pågripelse i Birgitte Tengs-saken.

Hva er din reaksjon på pågripelsen i Birgitte-saken?

– Det var overraskende. Vi har påpekt hele veien, siden 1997, at denne personen ikke har vært sjekka ut av saken. Jeg har skrevet mange brev til politiet om dette uten at de har svart oss. Det forteller litt om det systemet som alle stoler på.

Hvor ligger feilen?

– Feilen ligger i at politiet ikke forstår den jobben de har, som er å avklare straffbare forhold. For å gjøre det så må man sjekke ting fullstendig ut. Det nytter ikke bare å tro. Tro hører til i kirken, ikke i politiarbeid.

Hva betyr dette for din klient og deres sak?

– Det viser at vi har hatt rett hele tiden. Han var ikke sjekket ut! Nå skal vi være forsiktige med å si at han er skyldig, det skal retten avgjøre.

Foreldrene til Birgitte Tengs sliter fortsatt med å tro at det ikke er fetteren som er den skyldige. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at bistandsadvokatene ikke har gjort jobben sin. Det er bistandsadvokatene som driver med strafferett. De burde forstå at det ikke er noe igjen når fetterens tilståelse ble tatt bort av cold case-gruppa i 2016. Det er jobben deres å formidle det til sine klienter. Når klientene er så standhaftige som de er her, så har de ikke gjort jobben sin.

Du har tidligere sagt til Aftenposten at «det er så mange feil ved norsk lov og rett at det er helt nifst». Hva er det som er så feil?

– Vi har et system som gjør at det ikke går an å endre de sivile dommene. Det vil si at man må fortsette å betale erstatning selv om man blir frifunnet. Det betyr at en som blir frifunnet for et drap fra 2002, kan bli frifunnet strafferettslig og slippe å sitte i fengsel, men han må fremdeles betale erstatning. Det har jeg tatt opp blant annet med justisministeren, mange ganger, fordi dette er i strid med EMK og med SP. Men jeg har ikke fått et svar.

Hva tenker du at det sier om Norge?

– Det sier at man ikke bryr seg. Vi har en ledelse i justisdepartementet og en justisminister som lar ting gå til helvete. Derfor har vi ikke noen støtte hos våre politikere eller hos ledelsen i justisdepartementet. De vet at de operer med lover som er i strid med konvensjoner, men de vil ikke endre det.

Du har jo vært forsvarer i to av de meste omtalte kriminalsakene de siste tiårene, både Baneheia-saken og Birgitte Tengs-saken. Hvorfor er du så engasjert i disse sakene?

– Jeg har ikke vært mer engasjert i disse sakene enn i de fleste andre. Men jeg klarer ikke å se på at folk skal sitte 30 år i fengsel fordi domstolen og politiet har gjort feil. Det er ikke rettferdig. Det går ut over dem som er uriktig dømt, og det går utover deres familie. Mange glemmer hvilken belastning det er for dem. Siden 2002 har man bare konsentrert seg om pårørende og de sine rettigheter. Da Erna Solberg ble spurt om denne saken i forbindelse med pågripelsen, nevnte hun ikke fetteren med ett ord. Men hun nevnte de pårørende og hvordan de hadde det. Det forteller alt om den holdningen som eksisterer i vårt land. Det har skjedd en enorm endring fra da jeg starta som jurist til i dag. Når jeg starta så var det siktedes rettigheter som var det viktigste. Det var i den tiden man ville gi behandling til innsatte for at de skulle komme ut å være friske igjen. Nå eksiterer ikke noe i nærheten av det en gang. I våre dager er det bare de pårørende det gjelder. Et typisk eksempel er Tengs-saken. Hvor domstolen valgte å ikke endre dommen i 2010, fordi belastningen kunne bli for stor for de pårørende. Det er mer verdi i å peke ut feil gjerningsmann, enn å rette opp en uriktig dom.

Hvorfor tror du det er blitt sånn?

– Fordi man har fått ukritiske krefter inn i politikken. Ada Sofie Austegard, for eksempel, har agitert for pårørendes rettigheter siden 2002. De holdningene har styrt alt. De har styrt alt fra hva man har lov til å si, hva man har lov til å gjøre, hvilke rettigheter folk har og så videre. Nå prøver ufaglærte folk å styre etterforskningen fordi de er pårørende.

I tillegg til å kjempe for å få fetteren i Birgitte-saken renvasket, har du også kjempet for å frikjenne Viggo Kristiansen. Hvordan kan du være så sikker på at de er uskyldige?

– Når man skal vurdere om folk er skyldige i norsk rett, må det være bevis. Når det ikke er bevis så er man ikke skyldig, så enkelt er det. Fetterens tilståelse er en av de mest kritiserte i norsk rett. Den medførte at tusen politifolk måtte gå på tvungen etterutdanning. Da finnes det ikke et eneste punkt som verken Elden eller Lea kan påvise som gjør at han er skyldig. Derfor må man slutte å tro. Det dreier seg om bevis.

Er du noen gang i tvil?

– Nei, hadde jeg vært i tvil, så hadde jeg ikke gjort denne jobben. Jeg har ikke vært i tvil et øyeblikk på at det er rett.

Hvorfor har han ikke blitt sjekka ut tidligere, tror du?

– Enten så kan de ikke, eller så er de så forutinntatte at de ikke klarer å endre sin oppfatning. Det skjer veldig ofte. En ser det i mange saker, at man ikke kommer noen vei på grunn av det.

Hvordan er det å forsvare noen som potensielt har gjort en så grusom ting? Får du mye hat?

– Ja, jeg får mye hat. Jeg har aldri blitt så mye utskjelt som når jeg hadde Baneheia-saken.

Hva er det vanskeligste ved å være advokat i så grove saker?

– Blant annet at du ikke får betalt i denne type saker. Du har valget mellom å kjøre familien til de uriktig dømte konkurs eller å jobbe videre gratis for å få resultat. Personlig vil jeg anta at jeg i realiteten er 140 år, når en tenker alt arbeide som er nedlagt.

Er det noe du skulle ønske du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?

– Nei, ikke sånn umiddelbart. Jeg vil ikke si at jeg har gjort noe uriktig.

Over til våre faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å få lov til å være i Asia. Sitte på en liten restaurant der det er et kjøleskap med Singha-øl, der det er en wok, tre plastbord. Også når du sitter å spiser så ligger det fire hunder rundt der å sover. Det synes jeg er flott, da nyter jeg tilværelsen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Hvis jeg hadde fått lov å bestemme så skulle vi gjort sånn som man gjør i Frankrike. Der engasjerer folk seg. Der tar bøndene å kjøre inn gjødsel i gatene og sprer det rundt. Det jeg ville gjort er å spre gjødsel rundt justisdepartementet og gjort det ferdig. Det er den aksjonen jeg skulle likt å gjøre. Men det blir med spøken!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det tør jeg ikke å opplyse om.

Er det så ille?

– Ja, det er det.

