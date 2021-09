KrF om pride: – Det er ikke mulig å skille arrangementet fra arrangøren

Hør tiende og siste episode av Dagsavisens nye podkast her!

– I KrF har vi definitivt to syn. Vi har noen som tenker at pride er en kjempefin feiring og en viktig markering å støtte, jeg har selv mange venner i KrF som går i parade. Også har vi de andre, som ikke egentlig er uenig i budskapet, men som ikke er med på hele pakka som følger rundt pride.

Det sier stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti (KrF), Tore Storehaug til Dagsavisen. Han er gjest i episode ti av Dagsavisens politikkpodkast «Men hva mener du?».

Selv deltar Storehaug ikke i pride. Med «hele pakka» viser Storehaug til aktøren som arrangerer pride, organisasjonen Fri.

– Vi er enig med dem i noen ting, men at de ønsker å oppheve sexkjøpsloven og åpne for surrogati, er politiske saker vi er veldig uenige med dem i, sier han.

Går ikke i tog

Storehaug mener det ikke er mulig å skille arrangementet fra arrangøren og synes derfor ikke det er greit å delta selv, men understreker at det rom for begge deler i partiet.

– Kunne dere gått hvis Fri ikke arrangerte?

– Sannsynligvis ville det gjort det lettere for flere å delta, men personlig går jeg ikke i tog for alle sakene jeg er enig i. Jeg er for eksempel imot forfølgelse av religiøse minoriteter, men jeg har aldri gått i parade for det, svarer Storehaug.

I episoden svarer han også på spørsmål som: Hvordan er det å være et lite parti i regjering, hvor mye makt har man? Hva har egentlig religion med politikk å gjøre? Hva er deres tanker om abort, og hvordan har det vært å ta imot responsen på deres abortpolitikk?

