Lørdagens TV-sport, time for time

05.00: Paralympics 2020: Skyting, rifle R9 Mix 50 m liggende SH2 05.30 (Heidi Sørlie-Rogne) badminton og rullestoltennis. (NRK 1)

09.00: Paralympics 2020: Badminton, fotball, skyting, rullestolbasket. (NRK 1)

10.15: Motorsport, asfaltracing. Kvalifisering DTM for touringbiler fra Red Bull Ring. Nye sendinger: Første race 13.15, Trophy Race 15.00. (Vsport 3)

10.30: Motorsport, formel 3. Første race i Nederlands Grand Prix på Zandvoort, med Dennis Hauger. Nye sendinger: Tredje trening F1 12.00, kvalifisering Porsche supercup 13.45, kvalifisering F1 15.00, race W-serien 16.30, andre race F3 18.00. (Vsport 1)

12.00: Fotball, spansk Primera Division kvinner, 1. runde: FC Barcelona – Tenerife med Caroline Graham Hansen. (Vsport +)

12.03: Padling, verdenscup slalåm fra Le Seu. (Eurosport N)

13.00: Golf, Open d’Italia (3 mill. euro) på europatouren for menn. Tredje spilledag fra Roma, ingen norske deltagere. (Vsport Golf)

13.00: Sykling, etapperittet Ceratizit Challenge by La Vuelta på UCIs verdenstour for kvinner, 3. etappe (107,9 km – kupert): Cabeza de Manzaneda – Pereiro de Aguiar. Norske ryttere er Ingvild Gåskjenn, Ane Iversen og Amalie Lutro (Team Coop), Vita Heine (Massi) og Stine Borgli (FDJ). Annemiek van Vleuten vant gårsdagens tøffe tempoetappe, Gåskjenn var beste norske om lag to og et halvt minutt bak. (Eurosport N, TV 2 Sport 2)

13.00: Hopp, Sommer Grand Prix menn (HS99) fra Tsjutsjinsk, Kasakhstan. (Vsport 2)

13.53: Motorsport, roadracing. VM superbike første race. (Eurosport 1)

14.00: Sykling, etapperittet Benelux Tour på UCIs verdenstour, 6. etappe (207,6 km – kupert): Ottignies-Louvain-la-Neuve – Houffalize. Vegard Stake Laengen (UAE) er norsk deltager, men er helt hektet av. (Eurosport N)

14.05: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, 4. runde gruppe B: Frölunda – Zürich fra Scandinavium i Göteborg. (SVT 2)

14.30: Fotball, engelsk Super League kvinner, 1. runde: Everton – Manchester City fra Haig Avenue i Southport. (Vsport +)

15.00: Golf, Solheim Cup for kvinner. Lagturnering USA – Europa i Toledo, Ohio. (Eurosport 1)

15.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 20. etappe (202,5 km – fjell): Sanxenxo – Mos. Odd Christian Eiking (Intermarché) henger i stroppen, men har siden han mistet ledertrøya til Primoz Roglic tidligere i uka også tapt tid gjennom tre tøffe etapper. Nå ligger han på 11.-plass, drøyt 13 minutter bak sloveneren. (TV 2 Sport 2, Eurosport 1)

15.00: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe D: Finland – Kasakhstan fra Olympiastadion i Helsingfors. (TV 2 Sport Premium)

15.00: Fotball, Toppserien kvinner, 13. runde: Rosenborg – Vålerenga fra Lerkendal. RBK har tapt to ganger for serieleder Sandviken. Kan fjorårsmester Vålerenga stikke nye kjepper i hjulene? (NRK 1)

16.00: Fotball, engelsk League One, 6. runde: AFC Wimbledon – Oxford United fra Plough Lane i London. (Vsport 2)

17.00: Rulleskiskyting, fellesstart kvinner og menn i Nordic Festival fra Annecy, Frankrike. Tiril Eckhoff, Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale mot andre internasjonale stjerner. (NRK 1)

17.30: Fotball, italiensk Serie A kvinner, 2. runde: Roma – Napoli. (Vsport +)

17.00: Sjakk, delturnering 9 av 10 i Champions Chess Tour, finale 1. dag. Magnus Carlsen trakk det lengste strået mot Levon Aronian fra Armenia fredag kveld og er klar for finale. Der venter Vladislav Artemjev fra Russland. (TV 2 Sport 1)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe G: Latvia – Norge fra Riga. Erling Braut Haaland fikk sitt åttende landslagsmål mot Nederland. Han er sulten på flere i en kamp Norge skal og må vinne i den rekordjevne gruppa. (TV 2). Gruppe A: Irland – Aserbajdsjan fra Dublin (TV 2 Sport Premium). Gruppe H: Kypros – Russland fra Nikosia. (TV 2 Sport Premium 2)

18.45: Golf, Tour Championship på PGA-touren for menn. Tredje spilledag fra East Lake GC i Atlanta, Georgia. Viktor Hovland gikk en ny solid runde i går, to under par. Han senket bare to birdier, men fikk heller ingen bogeyer på den vanskelige banen. Dermed forsvarte Hovland femteplassen han startet dagen med og tapte heller ikke avgjørende terreng til spillerne foran seg. (Eurosport N)

19.00: Håndball, tysk supercup: THW Kiel – TBV Lemgo. Sesongstart for Sander Sagosen og kompani. (Vsport 1)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe D: Ukraina – Frankrike fra Kiev (TV 2 Sport Premium). Gruppe F: Færøyene – Danmark fra Torshavn (TV 2 Sport 2). Gruppe G: Nederland – Montenegro fra Eindhoven. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Motorsport, Nascar Xfinity Series. (Vsport 3)

22.00: Motorsport, motocross. Fra det åpne mesterskapet for proffer i USA. (Vsport 1)