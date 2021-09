Solberg til Afghanistan-pårørende: – Vi har vært for dårlige på veteranpolitikk

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og statsminister og leder for Høyre, Erna Solberg, ble begge invitert til NRKs folkemøte i studentersamfunnet i Trondheim torsdag kveld.

Afghanistan ble naturlig et tema under debatten, som det aller første spørsmålet fra salen dreide seg om.

Hans-Arne Jacobsen, far til en av de 10.000 som har tjenestegjort for Norge i Afghanistan og nå kommet hjem, spurte i statsministerduellen i Trondheim torsdag kveld Solberg om hva hun vil gjøre for veteraner som sliter mentalt eller fysisk i kjølvannet av krigen, skriver NTB.

Solberg sier hun har forståelse for at situasjonen nå er verre for Afghanistan-veteraner enn før den siste offensiven der Taliban overtok kontrollen over landet.

– Dette kommer til å kunne skape enda større utfordringer. Vi har vært for dårlige på veteranpolitikk, men det har blitt bedre. De som reiser ut, er bedre forberedt, og apparatet rundt har blitt mer profesjonelt, og de får bedre oppfølging i etterkant, sier Solberg.

Hun sier det ikke eksisterer en helhetlig plan for hvordan man skal ivareta Afghanistan-veteranene nå, men understreker viktigheten av å bedre oppfølgingsapparatet og ta mer hensyn til veteranenes pårørende.

Støre fikk samme spørsmål og innledet med å takke soldatene for å nær sagt ha reddet livet hans da han møtte soldatene ute i felt som utenriksminister.

– Vi har mistet ti liv, men mange har også sår med seg hjem, og ikke minst sår på sinnet. Det må være et tilbud når de kommer hjem, en full anledning til helsesjekk. I det lange løpet må vi også ha et opplegg som sikrer veteranene tilgang på helsehjelp i kommunene der de bor, og bruke nettverket av veteraner. Vi må ha dialog med dem og hjelpe dem i ny jobb, og videre i livet, sier Støre.

– Tror dere vi blør saktere i distriktene?

Ekstra hett blir det når Solberg får følgende spørsmål fra salen: Hvorfor ber du oss føde flere barn, når dere gjør det så vanskelig ved å legge ned de lokale fødeavdelingene? Tror dere vi blør saktere i distriktene?

Solberg argumenterer med at det må være kvalitet i hver fødeavdeling, nok fødsler, trente jordmødre og en god jordmortjeneste i kommunene. Den mener hun har økt med betydelig flere ansatte. Hun mener det er falsk trygghet i å ha en dårlig kvalifisert fødeavdeling. Hun mener også at det er færre skrekkhistorier enn det er gode historier.

Senere i folkemøtet fikk statsministeren også lurt inn at hun ikke synes helseministeren skal anbefale engangsligg, aka «one night stands», fordi hun mener lange, trofaste forhold er bedre. Det ble møtt med latter i salen.

– Men det er nå bare jeg som er litt gammeldags på akkurat dette, også har jeg nå fått en opplæring i at «one night stands» ofte er begynnelsen på et langt, trofast forhold, sier hun.

I forbindelse med valgkampen tidligere i høst lovet helseminister Bent Høie folket at de skal kunne danse tett og ha «one night stands» for dem som vil det, i slutten av september. Støre mener dette gir et inntrykk av at vi er kommet lengre mot målet enn det vi er, og det mener han er farlig. Solberg på sin side, mener Høie sin uttalelse var ment å handle om hva vi kan gjøre når pandemien faktisk er over.