Bastholm tror Støre blir historisk – enten som klimahelt, eller som en klimaskuffelse

Statsminister Erna Solberg sier Norge skal kutte utslippene sine gjennom å gå over til grønn person- og varetransport. Men bensin blir dyrere.

Høyre-lederen fremholdt at Norge allerede er i gang med å kutte utslipp.

– Det betyr at alle må regne med at vi må bidra til større kutt fremover. Men vi må klare å gjøre det på en måte som gjør at familiene fortsatt har en god økonomi. Derfor har vi satset på en elbilrevolusjon, på en utskiftning av energien for lastebil- og trailertrafikk og grønn skipsfart, sier Solberg.

Hun erkjenner imidlertid at bruk av veien vil bli dyrere.

– Bensin kommer til å bli dyrere, sier Solberg, uten at hun vil konkretisere hvor mye i kroner og øre.

– Men hver krone skal vi tilbakeføre til folk, sier hun.

Debattleder Arill Riise flankert av f.v. Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre, Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum, Sosialistisk Venstrepartis partileder Audun Lysbakken, Miljøpartiet De Grønnes partileder Une Aina Bastholm, Rødts partileder Bjørnar Moxnes, Kristelig Folkepartis partileder Kjell Ingolf Ropstad, Venstres partileder Guri Melby, Fremskrittspartiets partileder Sylvi Listhaug og Høyres partileder Erna Solberg før partilederdebatten på TV2 tirsdag kveld. (Marit Hommedal/NTB)

FrP vil satse på teknologi

Frp-leder Sylvi Listhaug svarte med å vise til at Norge står for en svært liten del av verdens utslipp samlet sett.

– Det eneste dette fører til, er at den norske befolkningen må betale mer for diesel og bensin. Jeg tror ikke folk tror på at de får igjen disse pengene. De som har minst, kommer til å betale prisen, sier Listhaug.

– Vi vil ikke piske og plage folk. Problemet de andre partilederne her har, er at de tror Norge kan redde hele verden. De opptrer som at Norge har en helt egen atmosfære, sier hun.

Hun mener Norge må begynne å telle opptak av Co₂ i skog og satse på teknologi.

Ap vil fortsette oljeletingen

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke garantere at det blir slutt på å lete etter olje hvis det blir regjeringsskifte.

Støre ble utfordret på temaet letestans under TV 2s partilederdebatt tirsdag kveld.

– Det er klokt for Norge å fortsette å lete der vi har oljeplattformer og lignende, sa Støre.

Han la vekt på at Norge har en unik mulighet til å utvikle en ny, grønn energisektor, men påpekte at olje- og gassektoren ikke må avvikles for brått før den nye næringen har kunnet bygge seg opp.

– Hvis vi setter kroken på døren, da går pengene bort, da går fagfolkene bort, sa han.

SV vil sette sluttdato

SV-leder Audun Lysbakken setter sluttdato for Frps innflytelse over norsk klimapolitikk.

– Det er en ting vi trenger en sluttdato for, og det er Fremskrittspartiets innflytelse over norsk klimapolitikk. Og den vil komme 13. september, sa SV-lederen da han deltok i partilederdebatten på TV 2 mandag kveld.

Han vil ikke sette en konkret sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet, slik noen etterlyser, men er klar på at et første skritt på veien mot et fossilfritt samfunn er å slutte å lete etter olje og gass.

– Hvis vi fortsetter å lete etter olje for lenge, risikerer vi å sitte igjen med masse fossile ressurser vi ikke får solgt, og som fellesskapet har subsidiert. Det er allerede funnet mer fossil energi enn verden klarer å forbrenne hvis vi skal unngå en katastrofal, global oppvarming, sa Lysbakken.

MDG vil slutte med oljeleting

MDG-leder Une Bastholm tror at Jonas Gahr Støre kommer til å bli historisk om han blir statsminister – enten som en klimahelt, eller en klimaskuffelse.

– Jonas Gahr Støre er i en situasjon hvor han sannsynligvis blir statsminister. Han blir historisk uansett: Enten så blir han historisk for å ha tatt ledelse i kampen mot en klimakrise som er farlig for ungene våre, eller så blir han historisk for å ha trosset FN og alle klimaforskerne for at Norge skal fortsette å tjene penge på olje, sa Bastholm under partilederdebatten til TV 2 tirsdag kveld.

Hun understreker at det som skiller MDG fra de andre klimapartiene, er at de er de eneste som vil stille som krav til en regjering om at det ikke skal letes mer etter olje på norsk sokkel.

Arbeiderpartileder Støre sier at han kommer til å levere, dersom han blir statsminister, men vil ikke love å slutte å lete etter olje eller gass.

– Jeg har lovet mine barn og barnebarn at jeg skal vie politikken min til å nå disse klimamålene, at Norge skal nå disse målene, og at vi skal gjøre det på en måte som sørger for at de som sitter med kunnskapen i hodet og hendene til å levere dette, ikke slås ut, svarer han.

