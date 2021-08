Krangler om byrådets bruk av 1,4 milliarder kroner: – Håpløst

– Behovet for skoler er stort i Oslo, og mange prosjekter er utsatt eller droppet. Når byrådet da velger å kjøpe en prakteiendom til 1,4 milliarder kroner, fremfor å gjennomføre planlagte prosjekter, reagerer jeg, sier Frp-politiker Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Største eiendomskjøpet

Han sitter i finansutvalget for FrP, og var, sammen Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) imot kjøpet av Veterinærhøyskolen da saken ble behandlet av finansutvalget tirsdag forrige uke.

I slutten av juni ble det kjent at Oslo kommune vil kjøpe tre fjerdedeler av gamle veterinærhøyskolen. Staten er eier, og kjøpet vil bli gjort uten budrunder.

Den resterende fjerdedelen vil bli solgt på det åpne markedet.

Tomtearealet er på over 50 mål, noe som tilsvarer sju fotballbaner. Det skal gi kommunen plass til skole, flerbrukshall, bibliotek og bydelspark.

– Dette er nok det største eiendomskjøpet Oslo kommune foretar noensinne. Folk vil bo i Oslo og vi må sikre oss arealer, så folk får det tilbudet de skal ha. Da vi fikk muligheten til å kjøpe, så måtte vi gjøre det, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da planene ble kjent.

– Innbyggerne betaler skatt for å få gode tjenester. Ikke for at byrådet skal kjøpe prakteiendommer og gjøre seg selv til eiendomsbaroner, sier Lars Petter Solås.

– Nye skoler som skulle vært ferdige eller under bygging blir utsatt flere steder i byen, mens byrådet prioriterer dette kjøpet. Håpløst, sier Frp-politikeren.

De siste tider er det blitt kjent at den nye barneskolen i Bjørvika blir utsatt. Samme sak med nye Holtet barneskole. Ekeberg skole, som har flest elever i Oslo, må belage seg på brakker i mange år, inntil det kan bygges ny skole.

Råflott og uansvarlig

På Ellingsrud skole skulle det etter planen snart rehabiliteres og få blant annet bedre ventilasjon, men Utdanningsetaten vil utsette planen til 2029.

Ved Etterstad videregående skole har de i flere år gått og ventet på utbygging. Men planene blir hele tiden forskjøvet.

– Derfor er et råflott og uansvarlig av byrådet å kjøpe en milliardeiendom. Byrådet begrunner kjøpet at det går til gode kommunale formål, som blant annet skole og flerbrukshall. Men byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) sa selv på møtet i finansutvalget, på spørsmål fra meg, at første elev tidligst kunne gå inn skoleporten i 2028, sier Solås.

Bygningsmassen i dag er ikke egnet som skole, og det skal et tresifret antall millioner kroner til for å realisere byrådets planer.

Også i Myntgata 2. som Oslo kommune kjøpte for 338 millioner kroner i 2017, er det planlagt skole. Men også den er på planleggingsstadiet, og kan tidligst ta imot elever i 2026.

Opp 7. september

Innstillingen fra Finansutvalget går på kjøp, og saken skal opp for bystyret 7. september.

Eiendommen inneholder 12 bygg, samt del av tre bygg, ifølge sakspapirene til bystyret.

Byrådet bemerker i sakspapirene at avsatte midler til rehabilitering og nødvendige arbeider i forbindelse med fradeling er beregnet til kr 80.000 000.

– Dette er bare for å sette det i nødvendig stand, sier Solås.

– Det er et skrikende behov for skoler. I stedet for å svi av 1,4 milliarder, burde byrådet fått fortgang i de prosjektene som nå er utsatt eller forsinket, sier Solås.

Ingen sammenheng

Byråd Hanna E. Marcussen forsvarer kjøpet av Veterinærhøyskolen.

– Det er ikke direkte sammenheng mellom at kommunen nå kjøper Veterinærhøyskolen og at ulike skoleprosjekter tar tid, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Veterinærhøyskolen er en sjelden anledning for kommunen til å sikre en indrefilet sentralt i Oslo, hvor vi nettopp skal legge til rette for formål som skole, barnehage og flerbrukshall – og ikke minst park. Dette er svært etterlengtet lokalt. Ønsker ikke FrP at vi har nok skoleklasser til Oslos befolkning også om noen år? Her synes jeg faktisk FrP skyter seg selv i foten, sier hun videre.

