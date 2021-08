Mottar hets og rasisme etter innlegg fra Frp-topp

Debatten gikk varmt på sosiale medier etter at Frps Jon Helgheim la ut et Facebook-innlegg der han reagerte på AUFs Rutkay Sabri (22), som kom med en grov, feilaktig påstand om ham under en skoledebatt i Drammen.

Helgheims innlegg om hendelsen har i skrivende stund 1.900 kommentarer, 805 delinger og 4.300 andre reaksjoner.

I salen satt nemlig Helgheims sønn, som hørte Sabri påstå at faren hadde kalt personer med minoritetsbakgrunn for kakerlakker.

Sabri innså raskt at han hadde sagt noe feil, men korrigerte aldri dette for skoleelevene som hørte på. Derimot beklaget han direkte til Helgheim, FpUs representant og rektor etter at debatten var over.

Påstanden fra debatten fikk Helgheim til å se rødt, som blant annet sted dette i Facebook-innlegget.

«Sønnen min vet utmerket godt at jeg aldri har kalt noen for kakerlakk eller sagt noe annet stygt, og barna mine har etter hvert blitt vant til å høre grove løgner om meg. Men å høre slike løgner sammen sine nye venner de første skoledagene i det nye skoleåret, er nok ikke direkte hyggelig.»

Jon Helgheim forsvarer Facebook-innlegget sitt, som har ført til hets og rasisme mot en AUF-politiker i Drammen. (Berit Roald/NTB)

– Ufint å legge ut

Innlegget til Helgheim får AUF sentralt til å reagere, som mener Helgheim burde se seg for god til å henge ut en ungdomspolitiker på sosiale medier etter at han har beklaget hendelsen.

– Jon Helgheim har satt i gang et hardkjør mot en ungdomspolitiker som han burde holdt seg for god til. AUF-eren har beklaget at han sa noe feil til FpU, skolen og direkte til Helgheim personlig. Det er ufint av en erfaren stortingspolitiker som Helgheim med veldig mange følgere på Facebook, likevel velger å publisere sitt innlegg med navn og bilde, etter at han har fått en beklagelse, sier Gaute Skjervø, valgkampansvarlig og nestleder i AUF.

Etter Helgheims innlegg har Rutkay Sabri mottatt det partiet beskriver som alvorlig hets, hat og rasisme. Dagsavisen Fremtiden har forsøkt å få Sabris kommentarer til hetsen, uten å lykkes.

– Saken er også plukket opp av ytterliggående nettsteder som Resett og Document, noe som utløser ytterligere rasistisk oppgulp, opplyser Skjervø, som mener Helgheim, som har sittet på Stortinget for Buskerud siden 2017, burde tatt i betraktning hvor erfaren han selv er som politiker versus Rutkay.

– Denne AUF-eren er ikke noen erfaren politiker. Han er en engasjert ungdom som har kjent rasisme på kroppen. Jeg syns det er veldig vondt å se denne type direkte hat og alvorlig rasistisk hets. I ytterste konsekvens er dette en trussel mot engasjementet til unge mennesker og politikken.

Skjervø mener Helgheim utnytter situasjonen for å skape sympati rundt partiet.

– Det er tydelig at FrP har en strategi med å gå etter unge AUF-ere. FRP burde bruke tiden sin på å svare på hvordan de skal kjempe mot hat, fremmedfrykt og konspirasjonsteorier, framfor å henge ut unge AUF-ere.

Gaute Skjervø, valgkampansvarlig og nestleder i AUF mener det er ufint av Jon Helgheim å henge ut ungdomspolitikeren etter at han har mottatt en beklagelse. (Sandra Tenud)

– Sjokkerende

Jon Helgheim mener AUF gir et feilaktig inntrykk når de fremstiller Sabri som en nykommer. Han understreker at Sabri er leder for AUF Buskerud og har deltatt på skoledebatter gjennom flere år.

– Det er rett og slett sjokkerende at AUF prøver å fremstille seg som et offer i denne saken. Jeg hadde forventa at AUF nå tok grep for å legge om kulturen der man hisser opp ungdom ved å spre løgner om FrP.

På tross av beklagelsen fra Sabri, mener Helgheim det var nødvendig å legge ut innlegget på Facebook, for å ansvarliggjøre AUF for det han oppfatter som gjentakende løgner mot ham og partiet under skoledebatter.

– Det er nærmest ikke mulig å overvære en skoledebatt uten at noen påstår at FrP er rasister.

– Nå som det er klart at innlegget ditt har ført til grov hets og rasisme mot en ungdomspolitiker, er det aktuelt å fjerne det?

– Nei, jeg har aldri fjernet et Facebook-innlegg. Jeg tar avstand fra hets og kommentarer som er over streken, men hvis noen i AUF mener de får mer av dette enn andre, så tar de feil. Jeg står med hets, hat og stygge meldinger til langt opp etter øra som en direkte konsekvens av AUFs strategi.

Til Dagsavisen Fremtiden avviser Gaute Skjervø i AUF at ungdomsorganisasjonens valgstrategi er å rakke ned på FrP.

– Vi i AUF kommer alltid til å ta kampen mot rasisme, hat og fremmedfrykt i skoledebattene.

