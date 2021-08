Airbnb tilbyr gratis bosted for 20.000 afghanske flyktninger

Airbnb planlegger å tilby bosted til 20.000 afghanske flyktninger. det annonserte sjefen for selskapet, Brian Chesky på Twitter tirsdag. Selskapet tar regningen selv. Flyktningene vil bo på eiendommer som er lagt ut på nettsiden, det skriver CNBC.

Selskapet vil samarbeide med Airbnb-verter som ønsker å tilby flyktningene bolig gratis, eller til rabatert pris, hvor selskapet tar resten av regningen.

– Selv om vi skal betale for oppholdene, kunne vi ikke gjort dette uten sjenerøsiteten til vertene våre, skriver Chesky.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Chesky kaller krisen i Afghanistan for en av de største humanitære krisene i vår tid.

– Jeg håper at dette inspirerer andre til å gjøre det samme. Vi har ingen tid å miste, skriver han på Twitter.

Chesky oppfordret Airbnb-verter til å ta kontakt med ham hvis de vil være vert for en flyktningfamilie og lovet å koble dem til de riktige personene i selskapet.

– Hvis du er villig til å være vert for en flyktningfamilie, ta kontakt, så kontakter jeg deg med de riktige menneskene her for å få det til.

Selskapet har ikke bekreftet hvor, eller hvor lenge, det vil huse flyktninger, og kaller det en situasjonen i “rask i utvikling”. I stedet vil det “samarbeide med gjenbosettingsbyråer og partnere”, skriver The Guardian.

